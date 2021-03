Desde la Dirección Provincial de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas Investigan la aparición peces muertos en el Dique Sumampa. En el día de ayer, se presentaron en el lugar para realizar una inspección ocular y tomar muestras de agua y peces. Durante la tarde del viernes se pudieron ver diferentes pejerreyes, palometas y mojarras en un espejo de agua del dique, lo cual género múltiples interrogantes y una investigación en torno a esto.

Ante todo esto, se realizó un recorrido completo por los alrededores del espejo en búsqueda de ejemplares muertos en el Dique Sumampa. Allí se registró la presencia de varios peces sin vida pertenecientes a diversas especies, entre ellas Pejerrey, Palometa y Mojarras. En su mayoría presentaban un estado de descomposición que evidenciaba unos 2 o 3 días de muerte. Los ejemplares fueron colectados y colocados en alcohol al 10% para su posterior análisis en laboratorio y la posible determinación de causa de muerte.

Este fenómeno no se dio en todo el espejo ni en toda la costa, sino en una porción de esta que del Dique Sumampa que va desde la desembocadura del río La Viña a la del río Sauce Mayo. En el lugar no se halló evidencia visual de algún afloramiento algal superficial actual. Pese a esto, un pescador local señaló que en los días anteriores a este evento sintió olor a gamexane (algo muy relacionado con afloramientos algales).

Una vez realizados los estudios de laboratorio y el análisis de las distintas variables, permitirán la elaboración de una hipótesis causal más plausible. No se puede descartar una posible disminución del oxígeno disponible por el aporte de sedimentos que ingresó con el aumento del caudal de los arroyos y ríos tributarios del embalse.

La posible causa de muerte de los peces del Dique Sumampa

En coincidencia con la diversidad de los peces muertos hallados no puede descartarse alguna intervención antrópica. Esto podría haberse dado mediante la utilización de bombas de cal, carburo u otra forma de muerte que suele ser utilizada por personas inescrupulosas para hacerse de ejemplares. Esta práctica ilegal, sancionada por la autoridad de aplicación, no discrimina especies, razón por la cual no puede desecharse en este caso puntual.