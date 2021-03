Ambientalistas de mal humor en Andalgalá: le reventaron el parabrisas a un vecino por su vestimenta

Habló Hernán Villagra, el vecino de El Potrero que fue atacado por antimineros que cortan la ruta en Andalgalá. Dijo que se dirigió amablemente pero que hoy parece que los ambientalistas se levantaron de mal humor porque primero le reventaron el parabrisas y luego lo golpearon. El detonante fue una camisa vieja con el logo de Yamana Gold que el trabajador llevaba puesta pero él iba a darle de comer a las gallinas pues tiene con otras familias un polo avícola.



“Tengo un emprendimiento avícola. Me dirigí lo más amable posible, les pregunté si podía pasar porque había taxi detrás mío que tampoco lo dejaban pasar porque supuestamente le decían que presta servicio a una empresa minera”, comentó Hernán a Radio Valle Viejo tras el incidente con ambientalistas que cortan el paso en el distrito El Potrero en Andalgalá. La primera en hablar fue la hermana de Hernán, luego el mismo agredido salió a contar lo sucedido como lo reflejó esta mañana El Aconquija.



“Cuando bajo el vidrio del auto lo primero que me vieron fue una camisa que me regalaron que dice Yamana Gold. De ahí empezó todo el disturbio. Había una señora que me gritaba que no iba a pasar. Cando quiero estacionar para bajarme del vehículo para hablar; porque yo tenía que pasar sí o sí hoy porque me tocaba el turno a mí de cuidar las gallinas; siento un golpe en el parabrisas y lo destruyen por completo”, afirmó el vecino.



“Cuando me quiero bajar para ver el impacto me empezaron a golpear de todos lados, cachetadas, piñas, con un cactus también me pegaron. Me tuve que defender hasta que llegó la policía y me lograron sacar porque me estaban golpeando”, expresó Hernán agregando “Yo ahora estoy pensando cómo hago para pasar porque la policía ya no va a estar. Así estoy con esta gran incertidumbre”.

“Me siento dolido porque hace dos años que venimos laburando con el emprendimiento, se trata de un proyecto que donó Agua Rica. Recién hace dos meses que empezamos a ver ganancias. El auto que tengo me lo regalaron mis padres para que yo pueda hacer la venta de huevos. Ahora no sé cómo vamos a hacer con el parabrisas. Yo no estoy ni a favor ni en contra de nadie, soy un laburante”, sostuvo.



“Siempre los veía ahí, tengo domicilio en El Potrero y transito regularmente. Nunca me hicieron nada ni yo a ellos tampoco porque soy imparcial, no estoy ni a favor ni en contra. Pero resulta que hoy estaban agresivos, se levantaron mal y me rompieron el auto”, manifestó Villagra aclarando que dos o tres de los que cortan la ruta son de Andalgalá, los otros son de afuera. Confirmó que el que le pegó no es de la Perla del Oeste.