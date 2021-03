Andalgalá: Eduardo Córdoba no permite bloqueo por Covid-19 pero avala corte antiminero

Tras la golpiza a un hombre de apellido Villagra, los vecinos de El Potrero se quejaron porque el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, pidió que se levante un bloqueo para que no ingrese el Covid-19 al distrito pero avala el corte antiminero. Los vecinos aseguraron que si no actúa la justicia se armarán con palos y fierros. Villagra dijo que fue golpeado y que le reventarán el parabrisas del auto por llevar puesta una camisa de una empresa minera cuando iba a cuidar gallinas.

El que tomó la palabra es Fernando Olas, familiar del agredido Hernán Villagra. La reacción de la familia naturalmente fue de preocupación. Ratificaron que no tienen problema en que los antimineros se manifiesten, pero aclararon que la protesta ambiental tiene un límite claro, la violencia. Sin embargo, se mostró inquieto por el silencio de las autoridades en relación a lo sucedido ayer en la Perla del Oeste.

Fernando Olas recordó que el jefe comunal andalgalense como integrante del COE no permitió que vecinos de El Potrero corten el acceso para sanitizar y tener mejor control en plena pandemia generada por el Coronavirus pero permite o mira para otro lado cuando se trata del corte antiminero con agresiones a los vecinos que viven en El Potrero y que además no tienen nada que ver con la megaminería. Para Olas el silencio del ingeniero Eduardo Córdoba (radical-PRO) dice mucho.

“El intendente que el año pasado no dijo que no podemos hacer un bloqueo preventivo para evitar la llegada del covid-19 a Andalgalá, hoy no aparece. Yo no tengo nada en contra de la gente de El Algarrobo, al contrario. Somos vecinos. Hoy fue mi primo el agredido. El día de mañana va a ser otro vecino. Nosotros no tenemos nada que ver. Se paran en medio de la ruta. Dónde queda el discurso que no son violentos”, expresó Olas en Radio 10.

Hay antimineros que se comunicaron y que no comparten lo que sucedió en el corte. Olas aludió a una radio que incita a la violencia (“Antena 12”). Para Olas, esto se está saliendo de control. Recordemos que la hermana del agredido, Ana Villagra, afirmó ayer que si la justicia no actúa, los vecinos se van a tener que armar con palos y fierros porque no puede ser que la zona sea liberada y que los vecinos queden a merced de los violentos.