Clima en Catamarca: ¿cómo estarán los días durante la Semana Santa?

Este jueves comenzó la Semana Santa de la Iglesia Católica, y por esta razón habrá un fin de semana extra largo. A esto se suma que este viernes también es feriado en memoria del comienzo de la Guerra de Malvinas. En este contexto, el clima en Catamarca acompañará y los catamarqueños podrán disfrutar de días agradables. Las temperaturas estarán en un promedio de 27 grados y no hay posibilidades de lluvia.

A pesar de que estamos viviendo un momento complicado por la pandemia del coronavirus, todavía está permitido el turismo. En este contexto, muchos catamarqueños aprovecharán el finde semana extra largo para hacer algún viaje o visitar a un familiar al cual no ven tan seguido. El clima en Catamarca acompañará, ya que el Servicio Meteorológico Nacional indica que para este jueves por la mañana habrá una temperatura mínima de 17 grados.

Este clima, más primaveral que otoña seguirá durante toda la jornada del jueves. Por la tarde, la temperatura seguirá aumentando y se prevé que alcance una máxima de 25 grados. El sol estará presente, al igual que las nubes lo que será un combo muy agradable. Con la llegada de la noche, y el ocultamiento de la estrella madre, el clima en Catamarca se tornará más fresco.

El viernes 2 de abril, las temperaturas continuarán siendo agradables. Se espera una jornada de sol, nubes, y de un clima en Catamarca muy agradable. El sol saldrá a las 07:34 de la mañana y se ocultará a las 19:19. En este lapso la temperatura comenzará en 17 grados y alcanzará una máxima de 28. Los vientos rondarán los 22 km/h y las posibilidades de que llueva son casi nulas.

El sábado 3 de abril, el sol no estará presente como los días anteriores y las nubes serán las protagonistas de la jornada. Igualmente, esto no será un impedimento para realizar actividades al aire libre. La mínima para esta jornada será de 17 grados, mientras que la máxima alcanzará los 28. No habrá casi posibilidades de lluvia y los vientos se esperan que sean del noroeste.

El domingo será el último día de este fin de semana extra largo, y los catamarqueños ya estarán pensando en volver a sus casas. Igualmente, será una jornada para disfrutar, ya que el sol estará más presente que días anteriores y habrá un clima en Catamarca casi de verano. La temperatura mínima será de 18 grado, mientras que la máxima alcanzará los 30. Nuevamente, no se prevén lluvias.