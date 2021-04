Carlos Godoy: “La situación por ahora está controlada, pero no podemos descuidarnos”

La preocupación por las nuevas cepas del coronavirus están causando mucha preocupación en todo el país. Catamarca no está ajena a esta situación, y a pesar de que es una de las provincias con menos casos, las autoridades no pueden relajarse. En este contexto, el director del Hospital Malbrán, Carlos Godoy, aseguró: “La situación está controlada, pero no podemos descuidarnos.

En una entrevista radial, Carlos Godoy explicó: “A nosotros los que verdaderamente nos preocupa es la meseta que tenemos. Después de las fiestas, y el brote que se dio por las reuniones sociales, nuestro promedio está en 100 casos diarios. Eso por el momento es controlable, y le damos tranquilidad a la situación. Igualmente, no sé que pasará cuando haya 200 o 300 pacientes por día”.

Además, el médico afirmó: “Lo que nosotros hacemos es estar constantemente en un estado permanente de vigilia. No podemos descuidarnos de un momento a otro, podemos prevér lo que va a pasar, pero esto es muy dinámico. El frío puede traer un aluvión de pacientes de coronavirus. Si no viene se lo vamos a agradecer a la virgen, pero debemos seguir con los cuidados personales”.

“Actualmente estamos con una calma, pero en cualquier momento puede cambiar rotundamente la situación. Hay cepas que han migrado de sus países de origen y esto aumentó el nivel de contagio del coronavirus original. En estas últimas semanas estamos recibiendo gente muy joven en los hospitales. Por eso le pedimos a la juventud que no piense que son inmunes”, manifestó en diálogo con Radio El Ancasti.

Por último, Carlos Godoy aseguró: “Hoy en día nuestra terapia intensiva tiene una ocupación del 30%, ha estado en peor estado. Dentro de todo lo malo, en el Hospital Malbrán estamos trabajando tranquilos, hay muchas camas disponibles todavía. Espero que las medidas que se tomaron desde el Gobierno provincial ayuden a que esto continúe de la misma manera, para que no se sature el sistema de salud”.