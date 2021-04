Fiambalá: por la ausencia del municipio, los vecinos improvisan el arreglo de calles con una “moto-rama”

Las calles en varios municipios de Catamarca dejan mucho que desear. Los caminos son de tierra, o tienen asfalto con muchos baches, que hacen imposible el tránsito de manera normal. Los vecinos hacen sus reclamos a las autoridades, pero estas no los escuchan. En este contexto, ciudadanos del barrio Retiro de Fiambalá improvisaron el arreglo de calle con una “moto-rama” por la ausencia del municipio.

Después de numerosos reclamos al municipio de Fiambalá solicitando la mejora y mantenimiento de calles, decidieron usar ramas de chañar, atarlas a un camión y pasarlas varias veces en la calle hasta lograr “borrar” los serruchos, de una de las arterias en pésimo estado desde hace varios meses. “Es un trabajo que siempre hacemos para poder tener mejor las calles”, aclaró una vecina.

Además, en diálogo con FM San Francisco, la vecina de Fiambalá aclaró: “Nosotros tenemos que hacer esto para no romper nuestros vehículos. Hoy en día son muy caro los repuestos y no podemos andar comprándolos siempre. La ‘moto-rama’ es una improvisación que hacemos para nivelar la calle, es un trabajo que tendría que hacer el municipio, pero no nos dan una respuesta”.

Esta situación no solo pasa en Fiambalá, donde gobierna la intendenta Roxana Paulón, sino que pasa en todo Catamarca. Actualmente las autoridades usan la excusa de la pandemia para decir que no hay dinero para alumbrado público, para calles, para nada. Algunos caminos depende de Vialidad Provincial, y otro de los municipios, pero ninguno de los dos organismos hacen algo para arreglarlos.

Semanas atrás, te contábamos que vecinos de Valle Viejo fueron testigos de otro accidente por los pozos en la zona. En la calle Eusebio Ruso en Villa Dolores una madre y su hijo menor de edad iban en una moto de baja cilindrada cuando cayeron por la irregularidad del terreno. Lo curioso fue ver a la policía y los vecinos tapando los pozos para evitar otro accidente. Las autoridades tendrían que reaccionar inmediatamente ante esta situación antes de que ocurra una tragedia.