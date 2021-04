El Ministerio de Salud informó cuándo inicia la vacunación antigripal en Catamarca para los adultos mayores. Este fin de semana comenzará el operativo “Vacunate sobre Ruedas” en el marco de la Campaña Antigripal que se lleva a cabo en todo el país. De este modo, el sábado 7 de abril se inmunizará a mayores de 80 años nacidos en 1941 o antes en el Parque de los Niños.

En el Nodo Parque de los Niños la vacunación antigripal en Catamarca comenzará por la mañana de 8:00 a 13:00 hs para aquellas personas cuyo apellido comience con la A hasta la L. Mientras tanto, por la tarde será de 13:00 a 18:00 hs para las letras de la M a la Z. Las autoridades detallaron que el sábado 17 les tocará a las terminaciones de documento 0, 1 y 2; el domingo 18 para 3, 4 y 5 y el lunes 19 tocará el turno de los números 6, 7, 8 y 9.

Por otro lado, los adultos mayores que este año cumplieron o cumplen 76 a 79 años deben dirigirse al Nodo Predio Ferial. La inmunización será el lunes 19 y martes 20 de abril por la mañana de 8:00 a 13:00 hs y por la tarde de 14:00 a 18:00 hs. Asimismo, se informó que todas aquellas personas que son oxigenodependientes y con severos problemas de movilidad tendrán la posibilidad de ser vacunados a domicilio.

Recomendaciones del Ministerio de Salud

Desde el Ministerio de Salud dieron recomendaciones al momento de realizar la vacunación antigripal en Catamarca. En este marco, los grupos de personas gestantes en cualquier trimestre; niños y niñas a partir de los 6 meses de vida hasta los 2 años; y niños de entre 2 y 16 años (con indicación médica) deben dirigirse al centro de salud más cercano a su domicilio.

Por último, aclararon que los mini hospitales “Dr. Edgardo Acuña” y “Dr. Carlos Bravo” no colocarán vacunas por ser centros abocados a casos respiratorios. Mientras tanto, el Vacunatorio Central no aplicará dosis antigripales a personas adultas en ningún caso. A los mayores de 65 años se les solicita no acudir a los centros de salud, entendiendo el riesgo de este grupo etario.