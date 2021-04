¿Otra mentira a nuestros “héroes”?: planta permanente para el Hospital Carlos Malbrán el 1º de mayo

El personal del Hospital Carlos Malbrán ya ha probado varias mentiras oficiales. Se les había prometido planta permanente para diciembre de 2020 a estos “héroes” –según la ministra Claudia Palladino– que dejaron sus antiguos trabajos para verse cara a cara con el Covid-19. Después les mintieron que en Febrero y nada. Ahora el Gobierno promete cumplir el 1º de mayo. ¿Nombramientos para cuántos? ¿Todos? ¿La mitad? ¿Les mienten por tercera vez?



Recordemos que las autoridades habían prometido un Contrato de guardias durante 6 meses, iba a ser con renovación automática, y que “muy probablemente”, “casi seguro” (palabras de Paladino y la doctora Ávila), los nombraban en Diciembre de ese año (2020). Llegó esa fecha y jamás aparecieron con el nombramiento. Para sorpresa de muchos, en esa fecha hubo un agasajo que lo único que hizo fue romper la ilusión de los trabajadores del Hospital Carlos Malbrán.



“Nos llamaron un día de Diciembre, creo que fue un 22, habría que fijarse en el diario, en donde todos pensábamos que nos iban a nombrar pero no, para nuestra gran sorpresa, nos mandaron a un tipo (Nicolás Romero) a cantar el Ave María y nos regalaron un palito bombón helado (no es joda). Y ojo! nos llamaron de carácter urgente y obligatorio con suspensión a personal si no llegábamos a ir”, comentó un empleado indignado con el “reconocimiento oficial” donde el director de hospital, Dr Godoy, también hizo su actuación estelar sin beneficios para el trabajador.



El tiempo pasó, hubo un tipo de Zoom en donde los profesionales, médicos y enfermeras le pidieron a la ministra de Salud de la provincia que los nombre. Palladino junto al gobernador Raúl Jalil dijo que en Febrero iban a tener 650 puestos de trabajo para plantas permanentes, y que el Hospital Carlos Malbrán era “prioridad”. Pero no hubo nombramientos para el personal del monovalente, ni tampoco comunicaron nada. Sí nombraron por supuesto más ñoquis y amigos del poder.



“No te da bronca saber que tenes a 150 personas en un hospital peleando contra un virus día a día y no los vas a poner en planta. Tenes 150 personas que por voluntad propia y por no dejar desamparada una provincia fueron con todo el miedo del mundo, dejando familia, amigos, parejas, hijos para ir a poner el pecho. 150 personas que fueron a lucharla con una máscara rota, doble barbijo quirúrgico y 2 pares de guantes para cada uno”, comentó otro empleado a El Aconquija recordando además que se les prometió mejoras salariales que jamás percibieron.



“Nos dijeron que el 1 de Mayo nos iban a nombrar o por lo menos a la mitad, ¿vos crees que es sano, bueno o motivador estar pensando ¿seré yo uno de esos nombrados? ¿Y si mi compañero, ese que duerme a mi lado, que me pone el hombro día a día, no lo nombran?”, se preguntó un profesional. Es decir, los nombran a todos el primero de mayo, o nombran un porcentaje de acuerdo al “criterio” oficialista que ya sabemos cuál es. La tercera opción es que les hayan mentido otra vez a nuestros héroes.