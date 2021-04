Músicos catamarqueños en crisis: uno puso una barbería y otro vende barbijos

La cultura es uno de los sectores más golpeados por el Covid-19. Los músicos catamarqueños se declararon en “emergencia laboral” porque muchos están vendiendo sus instrumentos e incluso tuvieron que improvisar con otro laburo que nada tiene que ver con la música para poder sobrevivir en pandemia. Por caso, uno de ellos puso una barbería y otro vende barbijos en la calle. Músicos catamarqueños que incluso tocan para artistas del nivel de Jorge y Lucio Rojas.



“Uno de los músicos catamarqueños, Tony Serrano músico estable de Jorge Rojas y del “Indio” Lucio Rojas tuvo que poner una barbería. Otro músico, un eximio guitarrista, Diego Córdoba, vende barbijos en la calle. Ojo, no es indigno pero no es la profesión que eligieron para desarrollar su vida” comentó Aldo Rodríguez de La Troya en Radio República pidiendo que el mensaje llegue a las autoridades.



Confirmó que desde el Gobierno se dio una ayuda a los actores culturales. “Hubo muy buena predisposición pero la ayuda debe ser constante. No nos olvidemos lo que necesita una familia tipo para vivir. Con 10 mil o 15 mil pesos durante 3 meses que duró la ayuda no alcanza”, expresó Rodríguez al tiempo que recordó que el año trae 12 meses. Rodríguez de AFUCA expresó que no niegan la ayuda que además agradecen pero insistió en que fue insuficiente.



“Es un calvario lo que están pasando los artistas y músicos catamarqueños” dijo Rodríguez en Radio República manifestando que entienden las restricciones de fase roja pero que está en desacuerdo en hacerlo “totalmente”. Añadió: “No somos portadores del virus los artistas, somos personas que necesitamos trabajar para llevar el sustento a la casa”.



La emergencia laboral de los artistas fue declarada por AFUCA, AMICA y Margaritas. Rodríguez afirmó que quiere que el COE explique cuál fue el criterio aplicado para desplazar primeramente a la cultura. En segundo lugar dijo que se debería avanzar en “cómo” actuar atendiendo al protocolo y las distintas normativas para poder trabajar. Y en tercer lugar, “velar por nuestros artistas, no digo una beca pero sí una suerte de ayuda con contraprestación a futuro sin que sea una dádiva”. Aclaró que el formato virtual sirve para mostrarse pero no para llevar el pan a la mesa.