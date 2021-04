Coronavirus en Catamarca: solo se vacunará a las personas que cumplan con los requisitos

El Ministerio de Salud informó que solo se vacunará contra el coronavirus en Catamarca a las personas que cumplan con los requisitos oficiales. En este marco, le pidió a la sociedad no asistir a los establecimientos sanitarios ya que únicamente será el turno de los llamados por la convocatoria. La planificación de los Nodos se realiza teniendo en cuenta las dosis en stock enviadas por Nación.

Las autoridades insistieron en que las dosis contra el coronavirus en Catamarca están contadas para cubrir todo el grupo de riesgo convocado. En esta línea, cada una de las personas que forma parte del llamado tiene asegurada su vacuna. Por este motivo, en ningún caso se podrá aplicar inyecciones a aquellos que no pertenezcan a la lista, ya que le quitaría el derecho a alguien más.

Por otro lado, en el día de hoy, en el Nodo Predio Ferial se aplicarán dosis a los residentes de la Capital de Catamarca nacidos en 1959. Desde el Ministerio de Salud insistieron en la necesidad de que no asistan personas que no se encuentran en la nómina para no entorpecer la inmunización. El aumento de casos de Covid-19 y el avance de la segunda ola alertó a las autoridades sanitarias que continúan con la campaña de vacunación.

Situación actual del coronavirus en Catamarca

El Ministerio de Salud informó que hasta las 18 horas de este lunes 26 de abril se detectaron 185 nuevos casos positivos de coronavirus en Catamarca y un fallecimiento. De esta manera, el total de infectados en la provincia desde el inicio de la pandemia asciende a 15.646 y a 108 decesos. Por otro lado, hasta el día de la fecha, se ha precisado que hay un total de 4.247 casos activos.

De los 185 casos positivos detectados, 107 fueron confirmados por test PCR del Laboratorio Central y 78 por test de Antígeno. Los pacientes de Covid-19 que aparecieron corresponden a Capital (85); Andalgalá (21); Valle Viejo (15); Santa María (15); Capayán (11); La Paz (9); Pomán (8); Tinogasta (8); Fray Mamerto Esquiú (6); Belén (6) y Santa Rosa (1). Además, se registraron 102 nuevos pacientes recuperados de la enfermedad.