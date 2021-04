Imposible: solo 2 telefonistas para 170 mil afiliados de la OSEP Catamarca

Solo dos telefonistas para cientos de llamadas a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP Catamarca) solicitando un turno. Lógicamente, los telefonistas se ven desbordados y los afiliados llaman todo el tiempo sin suerte hasta que por fin alguien se digna en contestar. Insuficiente cuando hablamos de casi 200 mil afiliados. Asimismo, es notable la presencia policial dentro y fuera de la Casa Central ante el reclamo físico de personas que sienten que la OSEP no responde.



La gente se queja porque no sabe cómo dar con el director de OSEP Catamarca, Norberto Bazán, atento a que el afiliado tiene un problema de salud cuya atención está paralizada o sin cobertura. Si los canales oficiales son engorrosos, demasiados burocrático o nadie da la cara, los afiliados caen en desesperación y van a la Casa Central a tratar de hacer el trámite personalmente pero ahí la policía los espera para no dejarlos entrar si no tienen turno.

En la Casa Central, los afiliados van nerviosos, exigen ser atendidos porque tienen sus derechos y una urgencia que resolver con su salud o un ser querido, entonces levantan la voz. Por su parte los efectivos policiales también están cumpliendo órdenes así que los esperan para no dejarlos entrar sin el turno y cuando el afiliado empuja, el policía resiste haciéndole fuerza del otro lado de la puerta y también levantan la voz. Mal momento para ambos.



Hartos, afuera afiliados se manifiestan pero en un rato se llena de policías, incluida la motorizada, como si fueran delincuentes. Una gran cantidad de efectivos conteniendo madres y gente mayor exigiendo ser atendidos. Adentro, lo mismo. Imposible dar con Bazán. Un policía queda apostado en la puerta de la oficina del médico director para garantizar que nadie llegue a plantearle su problemita con la obra social.

Sin duda es una carambola cuando atienden y contestan. Se debe intentar muchas veces y cuando se logra dar con un telefonista; comienza otra vez la burocracia, que significa tiempo, tiempo que muchas veces apremia o los afiliados no tienen para perderlo en idas y vueltas o en jugar a las escondidas con el Director. Finalmente decir que los empleados de la OSEP Catamarca son castigados si tratan con los afiliados sin turno o saltando la burocracia obligatoria. Muchos trámites se resolverían fácilmente pero las autoridades eligen el camino largo y más complicado. Adrede. Es más barato económica o financieramente pero costoso e irreparable cuando hablamos de vida o muerte.