Dengue en Catamarca: ¿cómo prevenirlo?

Ante el primer caso de Dengue en Catamarca registrado en la localidad de Recreo, las autoridades informaron cómo prevenirlo. Desde el Ministerio de Salud insistieron en continuar con las medidas para evitar que el mosquito se presente en las casas de los catamarqueños. El secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Alejandro Severini, comentó que se trabaja intensamente para identificar las zonas de peligro.

“El mosquito se mueve en el ambiente domiciliario; no vuela más de 100 metros y en general la incubación de las larvas está en los pequeños recipientes donde puede haber agua, dentro de la casa o en la periferia del domicilio, es decir en el patio o techo. En esta época se deben guardar las piletas de lona que quedan con un poquito de agua y las moscas hembras ponen los huevos y nacen los mosquitos”, explicó Alejandro Severini.

Siguiendo con las medidas para prevenir el Dengue en Catamarca agregó: “Hay estudios entomológicos del mosquito transmisor que muestran que se ha vuelto resistente a temperaturas más bajas. Por eso, no debemos bajar los brazos”. Por otro lado, remarcó que “estamos en lo que se llama períodos interepidémicos, lo que no quiere decir que no aparezcan más casos de forma aislada. Debemos estar muy atentos”.

¿Cómo fue el caso en Recreo?

El jueves, el COE para la prevención del Dengue en Catamarca informó que se detectó el primer caso en la provincia. El mismo ocurrió en la localidad de Recreo y se trató de una mujer que presentó síntomas compatibles con la enfermedad. El equipo de Salud trabajó inmediatamente en la sospecha y el diagnóstico, ya que esta persona había permanecido con gente que arribó de La Rioja.

En esa ocasión, el secretario de Medicina Preventiva comentó: “La mujer está internada y aislada. Se está trabajando en las acciones de bloqueo y búsqueda de febriles en toda la zona donde vive, en un rango de nueve manzanas. La manzana donde está el caso índice y las ocho que la rodean”. Para calmar la situación, llegaron dos equipos, uno local y uno que viajó desde la Capital con el fin de dar respuesta inmediata a la búsqueda de febriles.