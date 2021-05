Coronavirus en Catamarca: el peor momento de la provincia

La situación sanitaria por la epidemia de coronavirus en Catamarca es preocupante. Pero gracias a un acuerdo con la obra social provincial, se logró articular el trabajo entre el sector de salud público y privado. La directora del Sanatorio Pasteur, Silvia Jalil, lanzó una preocupante declaración: “Ayer fue el peor día de los 14 meses de pandemia”. Se refería a la cantidad de casos y a la ocupación de camas UTI.

“Está todo hablado desde el día uno. Cuando Bazán (Norberto, el titular de la OSEP) invitó a una reunión medio de urgencia, me puse a averiguar cómo estaba el sector público hablando con la gente que uno conoce. La situación está bajo control, lo que hay es muchos casos moderados porque se está viendo en gente más joven, no sé si esto será útil para tomar consciencia de que tienen que cuidarse”, señaló la titular del sanatorio céntrico catamarqueño, con respecto a la reunión del titular de la obra social estatal, con los dueños de clínicas privadas

“Y está un poco saturado el sistema. Ayer mismo a la tarde logramos descomprimir un poco con los centros privados con algunos pacientes que ya están negativos. Es una como una enfermedad crónica, tiene un promedio de internación de más de 20 días. No se ven enfermedades así. Entonces los casos se van acumulando, no se puede dar el alta cuando no se recuperan”, señaló.

La vacuna argentina

“Hay una vacuna argentina que está en fase 3, se están buscando voluntarios, unos 5 mil. Tiene una tecnología nueva que es una planta la que la produce a la proteína que va a generar la inmunidad en la persona que se llama nicotiana porque es un derivado de las plantas del tabaco”, señaló la médica. Esta es la gran esperanza para evitar que volvamos a tener un rebrote de coronavirus en Catamarca como el que se está viviendo.

Si pudiéramos cuidarnos tres o cuatro meses más, hacer un pequeño esfuerzo, basta de jodas, de deporte de contacto, basta de nocturnidad, hagan burbujas juntándose con las mismas personas que saben que se cuidan, más allá que no hay seguridad de nada, pero se baja mucho. Si pudiéramos aguantar cuatro meses más en septiembre nuestra realidad va a ser distinta”, concluyó.