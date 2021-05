Falleció un policía de 38 años a causa del coronavirus en Catamarca

Este miércoles 26 de mayo falleció por coronavirus en Catamarca un policía de 38 años de edad que era oriundo de Andalgalá. El sargento de apellido Álvarez hacia una semana se encontraba luchando contra el virus que se ha cobrado incontables víctimas fatales durante esta pandemia. Esta perdida ha movilizado a los vecinos de la localidad y a los integrantes de las fuerzas de seguridad de la provincia.

En las primeras horas de esta mañana se daba la noticia que, luego de una semana de internación, el sargento Álvarez de Andalgalá fallecía a causa del coronavirus en Catamarca. El hombre de 38 años era padre de un niño de 12 años que padece diabetes y hacia un año había perdido a su esposa. Según se ha detallado no se encontraba inmunizado contra el virus, al igual quela mayoría de los agentes de seguridad.

La lamentable noticia ha generado mucho tristeza y a su vez indignación, ya que la policía de la provincia día a día se ve gravemente expuesta al virus. Según han precisado los agentes, no reciben ni los mínimos insumos para protegerse del coronavirus en Catamarca y no han recibido noticias para ser inmunizados. Es por ello que se ha generado un malestar interno, hemos visto en los sectores de educación y salud durante estos críticos meses. Ante esto, no estamos lejos de que pese a que está no permitido, se vean manifestaciones pidiendo por el reparo de los agentes de seguridad.

El fallecimiento de una doctora por coronavirus en Catamarca

En la mañana de este lunes falleció por coronavirus en Catamarca la doctora Eleonora Paz de Bañado de Ovanta. La médica permanecía internada en el Hospital Carlos Malbrán desde los primeros días de mayo por complicaciones en su salud luego de contraer el virus. En este marco, mañana a partir de las 8:00 se llevará a cabo una caravana que partirá desde el nosocomio para despedirla.

Desde el Colegio Médico provincial confirmaron que falleció por coronavirus y le enviaron sus condolencias a la familia de la doctora. “Lamentamos profundamente comunicar el fallecimiento de nuestra colegiada Eleonor Beatriz Paz. Falleció hoy en el Hospital Carlos Malbrán de nuestra ciudad. Oriunda de la provincia de Salta, decidió apostar hace años por nuestra Catamarca, radicándose en nuestra ciudad”, comunicaron.