Coronavirus en Catamarca: la sugerencia a los directores de hospitales de “no derivar” al Malbrán

Trascendió que desde Provincia les piden a los directores de hospitales del interior que traten de no derivar porque el Hospital Malbrán está al límite. La lógica indica que, si ya está saturado el sistema, la sugerencia de no derivar se deduce del hecho de que agregar 20 camas más son ocupadas en un par de días. Entonces, derivan cuando ya son casos de coronavirus en Catamarca críticos casi sin vuelta y los directores se están manejando con criterio político, no sanitario, con grave responsabilidad en estas muertes.

La demora en derivar porque no hay camas o hay pocas camas disponibles implica que los casos derivados pueden no tener vuelta por la gravedad alcanzada producto de este “retraso” de estricto corte político-económico. En este contexto, los directores de hospitales parecen quedar comprometidos en la evolución de la salud del paciente, que queda ligada a las buenas de Dios antes que a la respuesta oficial frente al avance del Coronavirus en Catamarca.

Este criterio político para poner “dirigentes” políticos en los hospitales del interior que estén identificados con el Gobierno provincial pone en riesgo la salud de los catamarqueños atento a que el Covid-19 nos pone entre la vida y la muerte en cuestiones de horas. No hay tiempo para especular si hay camas o no, si derivamos esperando que se desocupen camas cuando un vecino pelea por su vida.

La derivación no puede quedar atada a los condicionamientos políticos e ideológicos. Un director o directora del principal centro de salud de un departamento no puede dejar librado a su suerte la salud de un vecino guiándose u obedeciendo criterios políticos porque lo más probable es que el paciente se muera o tenga menos posibilidades de sobrevivir, no tanto por la virulencia del virus sino por la desidia oficial para tapar la realidad, dibujar gastos y/o conservar un cargo.

Se debe derivar cuando el caso lo amerite sin demora y bajo esa perspectiva sanitaria acomodar el resto de los recursos y actores. No pueden los vecinos exigir o pelear con los responsables intermedios para salvar la vida de un familiar cuando se supone que es una tarea ineludible de las autoridades cuya falta justificaría el apartamiento inmediato de las mismas debido al irreparable daño que podría causar tamaña insensatez.