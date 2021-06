Andalgalá: en lugar de comprar oxígeno y barbijos, intendente regala bolsitas con su nombre

En plena pandemia, cuando la gente está encerrada o luchando con el Covid-19 para no morir, el municipio de Andalgalá, en lugar de gastar en barbijos, oxígeno para el hospital o entregar mercadería a los aislados, la comuna andalgalense regala bolsitas para el auto con el logo “gestión intendente Eduardo Córdoba”. El criterio de los funcionarios no se encuentra con la crisis sanitaria y económica que atraviesan los vecinos. El informe de El Aconquija.



Tal como muestra la imagen, el municipio andalgalense en medio de una pandemia que se está cobrando la vida de familiares y amigos por falta de recursos materiales y humanos, decidió repartir bolsitas de residuos para los vehículos en las estaciones de servicio. En las bolistas se puede leer: “Cuide el medio ambiente, arroje sus residuos aquí” con el logo de Andalgalá y más abajo “gestión Ing Eduardo Córdoba”.



En este sentido cabe mencionar que los empleados municipales hace meses no reciben barbijos, llevan de sus casas. Es decir que, aun cuando ya está rigiendo el uso del doble barbijo, las autoridades no dan novedades sobre las medidas de prevención mínima para desempeñar tareas de riesgo y en la calle. Tampoco han sido vacunados. De manera que los municipales no solo cobran como indigentes sino que no están siendo cuidados desde el punto de vista sanitario.



La inversión en bolsitas en lugar de oxígeno o barbijos trae a la memoria otros desatinos del intendente de Andalgalá, Córdoba. Por ejemplo decidió invertir en una plaza o paseo público en lugar de priorizar la salud comprando insumos para combatir el Coronavirus. Otro ejemplo es la realización de un matadero municipal que costó dos y tres veces más de lo que marca el proyecto original y que está ubicado al frente de las lagunas cloacales en el ingreso a la Perla del Oeste.



Cuando la gente está encerrada y muriendo por Coronavirus, lo ideal sería que la comuna invierta en barbijos; bolsones con mercadería para asistir a los vecinos aislados o en apuntalar a los comerciantes casi fundidos o en la quiebra ya. Pero, no. Fondos del Estado son utilizados en obras públicas que podrían esperar para un mejor momento histórico o en gestiones no prioritarias desoyendo el clamor ciudadanos por recursos e insumos que le permitan al vecino sobrevivir o no lamentar la pérdida irreparable de familiares y amigos.