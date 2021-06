Coronavirus en Catamarca: ¿cómo continúa la vacunación en el interior provincial?

El Ministerio de Salud anunció en las últimas horas como continúa hoy y mañana la vacunación contra el coronavirus en Catamarca en el interior. La misma se estará realizando en diferentes Nodos de la provincia con el objetivo de aplicar la primera dosis a toda la población por año de nacimiento, de manera decreciente. Cabe recordar que el operativo de inmunización comenzó el 29 de diciembre del 2020 en simultáneo en todo el país.

En primer lugar, en el Nodo de Valle Viejo se estará vacunando en este viernes de 8.30 a 12.30 horas en el Salón Cultural de la Plaza El Aborigen. Esta cita esta destinada para aquellas personas nacidas en 1964, con todas las terminaciones de documento. En el Nodo de Paclín, hoy mismo la cita será de 08 a 13 horas en el Polideportivo Municipal La Merced. Deberán concurrir personas nacidas en 1962, 1963 y 1964, con cualquier terminación de DNI.

Siguiendo esta línea de anuncios, en el Nodo de vacunación contra el coronavirus en Catamarca de Icaño también se vacunará. Deberán asistir a partir de las 09 horas en el Polideportivo Municipal los nacidos en 1962 y 1967, con todas las terminaciones de documento. En el Nodo de Andalgalá el lunes 07 de junio, de 09.30 a 14 horas vacunará en la Cancha Parroquial, a las personas nacidas en 1962, 1963 y 1964. Además, el miércoles será el turno de los nacidos en 1965, 1966 y 1967

Mientras tanto en el Nodo de Recreo, mañana sábado de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18 horas en el Hospital “Dr. Liborio Forte” va a realizarse la vacunación contra el coronavirus en Catamarca. La misma será para personas nacidas en 1962, 1963 y 1964, con todas las terminaciones de documento. El lunes sé convocará a los nacidos en 1965, 1966 y 1967, con todas las terminaciones de documento.

Recomendaciones para la vacunación contra el coronavirus en Catamarca

Desde el Ministerio de Salud recordaron que es obligatoria la presentación de un documento que acredite nombre, edad y domicilio para acceder a la vacuna contra el coronavirus en Catamarca. Además, deben transcurrir 14 días entre la aplicación de dos vacunas diferentes (Covid, Antigripal, Antitetánica, etc.). Por último, cabe destacar que no es necesaria ninguna preparación previa a la vacunación (ayuno, interrupción de la toma de medicamentos, etc.).