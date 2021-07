Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para este fin de semana?

Aries y Tauro

Durante este fin de semana, Aries verás que las en el plano del amor cosas van a su ritmo y se encuentran en su lugar, pero a veces eso aburre y no está mal si buscas un poco de aventura. Tauro, el horóscopo de El Aconquija te recomienda que durante estos días evites las discusiones fuertes, ya que no te harán bien anímicamente. En lo laboral sería bueno que también busques de salir de tu zona de confort. Por otra parte, Aries en el trabajo los astros tienen buenas noticias, estate preparado para algunos cambios.

Géminis y Cáncer

Géminis estas en medio de una vorágine de emociones, por lo cual lo mejor es que busques hablar con alguien de estos sentimientos que van tan rápido. En el trabajo el horóscopo los conflictos estarán a la orden del día, pero dependerá de ti dejar que ellos te afecten o no. Cáncer en este nuevo mes lo ideal será que en lo laboral busques organizarte, se vienen tiempos difíciles de afrontar. En cuanto al amor deja de dar vueltas sobre esta que ya está terminado, mira para adelante y comienza a concentrarte en ti mismo.

Leo y Virgo

Leo en el amor es momento de dejar de condenarte por esos errores que cometiste en el pasado. Si alguien no puede perdonarlos ya está, ya sucedió, sigue tu camino y busca no repetirlos. En el trabajo tendrás que ponerte el día durante este fin de semana, julio será un mes cargado. Virgo en el plano laboral deberás ponerte algunos límites y dejar de ser tan exigente. En el amor, el horóscopo te recomienda que este fin de semana lo aproveches con esa persona especial y busques desconectar de los problemas de la rutina, al menos por un rato.

Libra y Escorpio

Libra con el inicio de un nuevo mes deberás tener cuidado con tus enojos y caprichos, serán días en los que deberás tener muy claro lo que quieres para no generar problemas en vano. En el trabajo e importante que busques organizarte y poner más cuidado en lo que haces. Escorpio julio trae consigo la oportunidad de que nuevas personas lleguen a tu vida, de ti dependerá que se queden o sigan su camino. En lo laboral deberás tener cuidado en la forma de relacionarte con tus colegas, recuerda generar puentes y no abismos.

Sagitario y Capricornio

Capricornio el horóscopo durante este fin de semana te recomendará que busques desconectar un poco de la rutina y te des un descanso, eso ayudará a que comiences la semana con más energía. Sagitario, durante este nuevo es deberás aprovecha y maximizar el tiempo para concretar estas metas que hace tiempo estás postergando. En el amor deberás aprender a reconocer sus errores, de esta manera será muy difícil que pueda crecer en lo profesional. En este plano, los capricornianos deberán recordar que todo lo que das en algún momento vuelve, no escatimes en el amor.

Piscis y Acuario

En el amor Acuario es tiempo de que dejes de escuchar a los demás y escuches que es lo que tú tienes para decir sobre estos sentimientos que no te dejan dormir. Piscis, es momento de trabajar en tu relación contigo mismo, no siempre es necesario tener a alguien al lado. A veces es importante aprender a llevarse bien con uno mismo. En lo laboral el inicio de un nuevo mes hará correr a los piscianos, pero esto será solo por unos días. Atentos acuarianos, una propuesta de trabajo llegará a sus manos, pero deberán considerar muchos aspectos. No siempre es necesario decir que sí.