Coronavirus en Catamarca: estudian testeos masivos por previas y festejos de Argentina campeón

Como todo fin de semana largo o día festivo, la preocupación sanitaria es inevitable debido a que por lo general se disparan los casos de coronavirus en Catamarca. Por eso el Gobierno provincial estudia realizar una suerte de testeo masivo debido a las previas y festejos posteriores al partido que consagró campeón a la Selección Argentina frente al equipo brasileño. Por lo pronto se sugiere a la comunidad estar atento a cualquier síntoma y comunicarse con los organismos oficiales.



Si bien parece que hay una suerte de descenso en los casos, también es cierto que en solo 12 días del mes de julio murieron 100 catamarqueños. Recordemos que en Mayo los muertos fueron 125 y en junio 200 pero julio recién comienza y ya tiene un centenar de fallecidos por coronavirus en Catamarca, entre ellos gente joven que en muchos casos no pudieron acceder a la vacunación. El gobernador Raúl Jalil ya había advertido que se trataba de meses difíciles y pidió responsabilidad.



Sin embargo, dos reclamos puntuales pueden hacerse al Gobierno. La vacunación lenta y la cantidad o intensidad de los testeos que no permiten hacer un diagnóstico más certero. Muchas de las personas que fallecieron fue porque no tenían la vacuna . Por otro lado, si no se hacen testeos tampoco se puede detectar el virus por lo tanto los datos que brindan el COE provincia están lejos de acercarse a la actual realidad sanitaria.

Situación actual del coronavirus en Catamarca

El Ministerio de Salud informó que hasta las 18 horas del lunes se detectaron 236 nuevos casos positivos de coronavirus en Catamarca y 13 decesos. De esta manera, la provincia acumula un total de 44.596 infectados y 538 fallecidos desde que apareció el primer paciente. Además, se ha anunciado que desde el inicio de la pandemia se superaron los 200 mil testeos para la enfermedad.

Los 236 casos positivos detectados fueron confirmados por test PCR, test de Antígeno y por nexo epidemiológico. Los pacientes de Covid-19 que aparecieron corresponden a Capital (95), Santa María (43), Pomán (27), Belén (19), Santa Rosa (14), Tinogasta (11). En El Alto (10), Valle Viejo (6), Capayán (5), Fray Mamerto Esquiú (3), La Paz (2) y Paclín (1), también se registraron nuevos contagios.