¿Qué dijo Andrea Centurión de la vuelta de las clases presenciales?

La ministra de Educación de Catamarca, Andrea Centurión, se refirió a la vuelta de las clases presenciales para el próximo 26 de julio. En este marco, anunció que analizan la propuesta de extender las clases para los alumnos de los últimos años. Por otro lado, adelantó que el regreso será seguro con más del 70% de los docentes vacunados con la primera dosis contra el Covid-19.

Días atrás, el titular de la cartera educativa nacional, Nicolás Trotta dio la propuesta de extender las actividades para mejor preparación de los chicos de los últimos años. Sobre esto, Andrea Centurión no descartó la posibilidad, pero dijo que de darse sería de acuerdo a las jurisdicciones. “Es un tema que hablamos con todas las jurisdicciones de la Argentina, se está evaluando para aquellos que egresen de primaria y secundaria”, indicó.

“La propuesta es a nivel nacional, se va por región de acuerdo a las jurisdicciones, no es lo mismo la vinculación en el Valle Central a lo que vincularon en Belén. Se pone a consideración, no se trata de una propuesta para todos iguales. Estamos evaluando la propuesta, todos los fundamentos pedagógicos amerita para que los chicos salgan más preparados para emprender el nivel superior en el caso de los adolescentes”, agregó.

Al referirse a la vuelta a clases, destacó el trabajo en conjunto con los equipos directivos y con el Ministerio de Salud. “Estamos trabajando con el Ministerio de Salud para la información del plan de vacunación. Hasta el 8 de julio, más del 70% de los docentes ya tienen la primera dosis y más del 27% las dos. También se van a entregar los resultados del primer semestre de todos los niveles y modalidades”, relató.

Por último, la ministra de Educación, Andrea Centurión, habló sobre la situación edilicia de los establecimientos donde se están llevando a cabo obras. “Las escuelas que no estén en condiciones mínimas seguirán desde la no presencialidad hasta que el ministerio termine las obras. No van a comenzar si no están las condiciones mínimas para abrir”, finalizó en diálogo con Radio Ancasti.