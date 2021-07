Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para este jueves?

Aries y Tauro

Según los astros, Aries durante este jueves en lo que respecta al amor deberás continuar trabajando en la relación contigo mismo. Tauro, el horóscopo de El Aconquija te recomienda que en este plano te dediques a disfrutar, evita crear conflictos y limítate a ser feliz, el resto luego se verá. En cuanto a lo laboral, es tiempo que pongas en claro tus finanzas y comiences a ser mucho más ordenado. Por otra parte, Aries en el trabajo deberás comenzar a prepararte para dar un giro de página.

Géminis y Cáncer

Géminis en cuanto a los temas que están ligados al corazón comenzarás a sentir que tus sentimientos están más claros que nunca, por lo que buscarás ponerlos en palabras a toda costa. En el trabajo el horóscopo prevé que se vienen semanas cargadas, por lo cual deberías intentar solucionar todo lo que puedas lo antes posible. Cáncer en el plano laboral las cosas han mejorado, pero fácilmente te colapsas frente a ello. Busca organizarte y cumplir con todas tus entregas. En cuanto al amor serán días en lo que querrás dar lo mejor de ti y disfrutar de una alegría plena con quien más quieres.

Leo y Virgo

Leo, estarás sumido en un estado de total confianza, tu temporada comenzará con mucha fuera y te sentirás realmente a pleno contigo mismo. En lo laboral deberás usar todo lo bueno que tienes para apostar por nuevos proyectos. Mientras tanto en el amor serán momento que pongas en claro las cosas y dejes de dar vueltas. Virgo serán días calmos en el trabajo, sin muchas complicaciones ni cosas extrañas. En cuanto al amor, deberás apostar al diálogo para poder poner en claro tus sentimientos.

Libra y Escorpio

Libra este jueves te sentirás cargado de energía y colmado de emociones que querrás transmitir. Luego de unos meses difíciles comenzarás a sentirte mejor. En el trabajo es momento de concentrarte, nuevos desafíos están por delante y deveras dar lo mejor de ti. Escorpio durante estos últimos días del mes te sentirás un poco pesimista en cuanto a tus relaciones, esto no significa que debas dejarlo todo. En lo laboral tendrás que evitar los conflictos y discusiones por sobre todas las cosas.

Sagitario y Capricornio

Capricornio el horóscopo prevé que durante este jueves una persona del pasado se topará en tu camino. Queda en ti dejar que permanezca o que simplemente pase. Sagitario, deberás aprender a mirar a tu alrededor y entender que no todo gira solo en torno a ti mismo. En el amor te has estado desvelando por ideas e historias que deberías confirmar. Apuesta por el diálogo y transmite que es lo que te pasa. En este plano, los capricornianos deberán recordar que todo lo que das en algún momento vuelve, no escatimes en el amor.

Piscis y Acuario

En el amor Acuario es momento que pongas tus cartas sobre la mesa y recibas una respuesta concreta de una vez, por bien o por mal te mereces esa tranquilidad. Piscis, estos días has comenzad a dejar la melancolía atrás para dar pie a que nuevas historias llenen las páginas de tu vida. En lo laboral las cosas comenzarán a ir mejor. Una oleada de buenas noticias está llegando a tus días. Atentos acuarianos, no son tiempos para cometer errores en el trabajo.