Horóscopo: ¿que tienen los astros para vos en agosto?

Aries y Tauro

Según los astros, Aries durante este nuevo mes en lo que respecta al amor deberás continuar trabajando en la relación contigo mismo. Tauro, el horóscopo de El Aconquija te recomienda que en este plano te dediques a disfrutar, evita crear conflictos y limítate a ser feliz, el resto luego se verá. En cuanto a lo laboral, agosto será tu oportunidad para que pongas en claro tus finanzas y comiences a ser mucho más ordenado. Por otra parte, Aries en el trabajo tendrás que comenzar a prepararte para dar un giro de página.

Géminis y Cáncer

En el amor, Géminis es momento de empezar a revisar como dices las cosas y quizás sea bueno aprender a escuchar antes de hablar. Cáncer, deberás acompañar más que nunca a tu pareja en los problemas que está atravesando en estos momentos. En el trabajo deberás usar tu percepción y conocimientos para saber en donde apostar a futuro. En cuanto a géminis deberás resaltar esta semana, ya que tendrás los ojos de tus superiores encima

Leo y Virgo

Leo, te darás cuenta de que los sentimientos que te están dando vuelta son mucho más fuertes de lo que creías, quizás sea momento de enfrentarlos. En el trabajo el horóscopo un fluidez te ayudará a superar ciertos conflictos con mucha facilidad. Virgo si no te organizas pronto podrás tener problemas serios en el trabajo, cuidado con ello. En cuanto al amor no te olvides de las personas que están a tu alrededor y préstales más atención, esta es la consigna de tu semana.

Libra y Escorpio

Libra este jueves te sentirás cargado de energía y colmado de emociones que querrás transmitir. Luego de unos meses difíciles comenzarás a sentirte mejor. En el trabajo es momento de concentrarte, nuevos desafíos están por delante y deberás dar lo mejor de ti. Escorpio durante estos últimos días del mes te sentirás un poco pesimista en cuanto a tus relaciones, esto no significa que debas dejarlo todo. En lo laboral tendrás que evitar los conflictos y discusiones por sobre todas las cosas.

Sagitario y Capricornio

Capricornio el horóscopo prevé que durante este jueves una persona del pasado se topará en tu camino. Queda en ti dejar que permanezca o que simplemente pase. Sagitario, deberás aprender a mirar a tu alrededor y entender que no todo gira solo en torno a ti mismo. En el amor te has estado desvelando por ideas e historias que deberías confirmar. Apuesta por el diálogo y transmite que es lo que te pasa. En este plano, los capricornianos deberán recordar que todo lo que das en algún momento vuelve, no escatimes en el amor.

Piscis y Acuario

Piscis atento que vendrán oportunidades en el ámbito del trabajo, deberás tomarte un tiempo para tomar una gran decisión. En el amor Géminis es momento de dar vuelta de página, sufriste demasiado en el último tiempo y deberás abrirte a nuevas historias. Piscis, las soluciones no caerán del cielo, en lo amoroso deberás trabajar si realmente quieres estar mejor con esa persona especial. En lo laboral los geminianos deberán dejar de postergar todo aquello que ya podrían haber solucionado, será una semana de mucho trabajo.