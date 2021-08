Horóscopo: ¿qué tienen los astros para vos en este jueves?

Aries y Tauro

Según los astros, Aries en lo que respecta al amor se verá inmerso en una intensidad poco habitual, por lo cual deberás ir despacio y evitar tomar decisiones fuertes. Tauro, el horóscopo de El Aconquija te recomienda que en este plano evites crear conflictos por sobre todas las cosas y limítate a ser feliz, el resto luego se verá. En cuanto a lo laboral se vendrá una propuesta interesante, pero que deberás analizar de manera fría. Por otra parte, Aries en el trabajo tendrás que realizar algunos trabajos de más esta semana para poder descansar completamente el fin de semana.

Géminis y Cáncer

Géminis en el plano del amor deberás tener paciencia, las cosas no están saliendo como tú quieres, pero eso no significa que sea momento de desesperarse. En el trabajo el horóscopo prevé que los días intensos están por llegar a su final, da un último esfuerzo. Cáncer en el plano laboral las cosas han mejorado, pero fácilmente te colapsas frente a ello. En cuanto al amor se vienen tiempos en los que la melancolía estará a la orden del día, pero no deberás que este estado se apodere de ti.

Leo y Virgo

Leo, en los próximos días estarás muy enfocado en ti, pero eso no quiere decir que debas descuidar a tu entorno, hazte un tiempo para escuchar lo que tienen para decir. En lo laboral deberás usar todo lo bueno que tienes para apostar por nuevos proyectos. Virgo serán días calmos en el trabajo, sin muchas complicaciones ni cosas extrañas. En cuanto al amor, aparecerán nuevas personas en tu vida, pero ten cuidado con los sentimientos fugaces que mañana puedas arrepentirte.

Libra y Escorpio

Libra en el amor debes comenzar a tener más cautela, los sentimientos fuertes suelen apoderarse de ti y no te dejan ver que es lo que está sucediendo en tu entorno. En el trabajo es momento de concentrarte, nuevos desafíos están por delante y deberás dar lo mejor de ti. Escorpio durante estos últimos días del mes te sentirás un poco pesimista en cuanto a tus relaciones, esto no significa que debas dejarlo todo. En lo laboral busca destacar ente tus colegas, pero esto lo lograrás enfocándote y dando lo mejor de ti sin mirar que están haciendo los demás.

Sagitario y Capricornio

Capricornio el horóscopo ten cuidado con las personas que dejas ingresar en tu vida, confía en ellas, pero pon algunos límites para preservarte. Sagitario, deberás aprender a mirar a tu alrededor y entender que no todo gira solo en torno a ti mismo. En el amor te has estado desvelando por ideas e historias que deberías confirmar. Apuesta por el diálogo y transmite que es lo que te pasa. En este plano, los capricornianos deberán recordar que todo lo que das en algún momento vuelve, no escatimes en el amor.

Piscis y Acuario

En el amor Acuario es momento de dejar las vueltas y poner en palabras que es lo que pasa en tu interior, si no lo haces tú mismo nadie lo hará. Piscis, buenos días están llegando. Las cosas comenzaron a ir mejor luego de una temporada difícil por lo cual lo mejor es que disfrutes de las nuevas personas que llegaron a tu vida. Atentos acuarianos, las cosas en el plano financiero están mejor, pero no se han solucionado por completo.