Afiliados en las puertas de OSEP Catamarca porque el sistema online no funciona

Otra vez la OSEP Catamarca dando la nota. Los afiliados no pueden sacar turno vía online y esta mañana se agolparon en las puertas de la Casa central en la Capital de Catamarca para reclamar que alguien de la cara o les den una solución a problemas urgentes de salud. En el medio la policía que se cruza con los vecinos cuando el problema es administrativo y técnico. El formato virtual ha traído más problemas que soluciones.

En su momento el propio Director, Norberto Bazán, explicó que es una cuestión de “costumbre” de los afiliados dirigirse al edificio de la OSEP Catamarca y los invitó a acomodarse a los nuevos tiempos de la era digital, gestión que fue acelerada por la pandemia cuya cuestión primordial es evitar el contacto físico. Sin embargo, el software adquirido a precio millonario tuvo fallas y casi siempre presenta problemas a la hora de agilizar la atención.

Los afiliados experimentan que no pueden comunicarse por teléfono o que envían pedidos al correo electrónico de la OSEP Catamarca sin tener una respuesta satisfactoria. Por caso, hoy manifiestan no poder sacar turno en la página oficial de la obra social. Al no poder hacerlo online, se dirigen a la Casa Central, pero tampoco los dejan entrar. Los afiliados reclaman una solución para cuando el sistema virtual presenta un inconveniente porque la enfermedad no espera.

Esta mañana había gente desesperada insistiendo ser atendida en las puertas de la OSEP. Se comprende que, si no pueden hacer un trámite como se les sugiere por el teléfono, hagan presencia física para forzar una atención de las autoridades que no dan la cara o al menos no han informado aún cuál es el problema con el sistema recomendado por el propio Director para que el afiliado haga sus trámites, por lo general de carácter urgente.

La queja sobre los descuentos y la calidad de la atención es recurrente. Los afiliados entienden que son abusos los aportes en relación con el servicio y la atención que prestan. Desde la patronal manifiestan que es una de las mejores obras sociales del país y que encima es barata. El gobierno de Raúl Jalil cuando comenzó a administrar la provincia limitó las derivaciones con el objeto que los afiliados se atiendan en Catamarca y buscó recortar gastos para salir de las cuentas en rojo.