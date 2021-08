Coronavirus en Catamarca: desde el COE se preparan para un agosto duro

La médica integrante del COE Salud, Yanina Vázquez, adelantó que se preparan para un agosto duro en relación al coronavirus en Catamarca. “En estos días se notó un ascenso en la cantidad de casos. Igualmente, esto es esperable porque el virus está y por más que desciendan y haya momentos de alivio no se fue”, expresó. Además, insistió en la importancia de estar en alerta permanente.

“Estamos en agosto, muy temido por todos porque sabíamos que con esta nueva variante existen posibilidades de riesgo; nosotros todavía no la tenemos confirmada, pero existe ese temor. Nosotros ya nos estábamos preparando y nos seguimos preparando para un agosto que viene duro porque hubo muchas habilitaciones y muchísimo relajo también de la ciudadanía”, agregó Yanina Vázquez.

Por otro lado, destacó la campaña de vacunación contra el coronavirus en Catamarca. “Es un alivio enorme porque sin duda tiene efecto, genera inmunidad. Nosotros en Catamarca ya tenemos más de 250 mil personas vacunadas con la primera dosis, esto representa el 70% de la población estimada que es mayor a los 12 años. Hay que recordar que ya comenzamos a vacunar desde los 12 y hasta los 17 años”, detalló.

“También se aprobó la combinación de vacunas que ya comenzó de manera optativa y para quienes no quieran la combinación se espera la llegada de vacunas. Lógicamente que hay personas que decidieron no vacunarse, a pesar de que la vacuna es gratuita, se la trajo en tiempo y forma, se ha planificado por grupo etario. Sin embargo, hay ciudadanos que optaron por no vacunarse y ellos deberán asumir su responsabilidad”, sentenció.

La importancia de mantener los cuidados

Por último, la médica e integrante del COE remarcó la importancia de seguir con los cuidados para evitar la propagación del coronavirus en Catamarca. “No hay que relajarse, el virus sigue estando y hay que tomar en cuenta todas las medidas de prevención que las venimos reiterando desde el inicio”, concluyó. Durante estas semanas, en la provincia se aplicarán segundas dosis para completar los esquemas de vacunación.