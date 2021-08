Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para este martes?

Aries y Tauro

Aries, en el trabajo durante este martes deberás enfrentarte a una serie de desafíos que pondrán a aprueba tus capacidades. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija tendrás energías como para superar todas tus complicaciones e intentaras ir por más ayudando a tu entorno a lograr sus metas. En el amor los taurinos deberán enfocarse en su responsabilidad emocional, es tiempo de afrontar los problemas y hablar frente a frente. Por la parte de Aries, en este plano deberás ocupar tu día en poner en claro tus ideas y sentimientos. Es momento de dejar las vueltas de lado.

Géminis y Cáncer

En el amor, Géminis es el día ideal para disfrutar de tus vínculos afectivos, por lo cual hazte un tiempo para dar y recibir un poco de cariño. Cáncer, nuevas personas están llegando a tu vida y puede que tú ya estes listo para abrirle las puertas a nuevas historias. En el trabajo deberán controlar cuanta energía les ponen a las cosas, quizás esté haciendo más de lo que deberías. En cuanto a géminis deberá concentrarse y no dejar pasar esas fechas de pagos y cierres, podrían generarse graves problemas.

Leo y Virgo

Leo en el plano del amor, la confianza estará de tu lado lo que te ayudará a lanzarte a dar ese paso que en otro momento no hubieses dado. En el trabajo podrán surgir algunos conflictos, pero nuevamente, el diálogo será la solución a todos tus problemas. Virgo energías de cambios llegarán a tu vida, a veces es tiempo de dar vuelta la página y dejar a ciertos personajes atrás. En el trabajo el horóscopo te recomienda que no te dejes estar con todas esas cosas que tienes atrasadas, soluciónalas cuanto antes.

Libra y Escorpio

Para Libra este martes llegará cargado. Una intensidad se apoderará de ti en el plano amoroso, por lo cual lo ideal es que disfrutes, te dejes llevar, pero no busques dar grandes pasos. En el trabajo son días para que intentes estar atento y evites cometer errores. Escorpio en lo amoroso dará lo mejor de sí naturalmente y dejará salir ese lado cariñoso y sentimental que no siempre lo caracteriza. En lo laboral, te sentirás en un bloqueo creativa del que podrás salir si comienzas a salir de la caja en la que estas y piensas por fuera de ella.

Sagitario y Capricornio

Sagitario tendrás que tener cuidado con lo que digas en el plano del amor. Muchas veces no nos damos cuenta, pero las cosas que decimos pueden dañar al otro. Mientras tanto, en el en lo laboral deberá sentarse y organizar su agenda, todo se dará con más facilidad. Capricornio en el trabajo tendrás que revisar todo lo que hagas dos veces has estado muy distraído y este estado podría salirte caro. En el amor son los días ideales para tener a esas personas que uno ama lo más cerca posible.

Piscis y Acuario

Para Acuario en lo laboral entraras en una meseta. Las cosas comenzarán a afluir, no irán ni bien ni mal, la tendencia de estas dependerá de cuanto de ti pongas en lo que hagas. En el amor comenzarás a sentirte pleno por primera vez en muchos meses. Piscis la melancolía se apoderará de ti de a ratos en el plano amoroso, pero no intentes que el pasado no sea parte de ti. En el trabajo, según el horóscopo, se avecinan cambios favorables.