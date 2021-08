Santa María: por falta de herramientas, precarizados armaron un arado con una bici vieja

El ingenio de los trabajadores no tiene límites cuando se ponen la camiseta. A falta de insumos y herramientas, estos 4 precarizados que ganan 9 mil pesos en Agronomía de Zona de Santa María armaron una suerte de arado con una bici vieja. En el material que accedió El Aconquija se puede ver a uno de los becados haciendo el laburo a puro pulmón. Los brazos y corazones de obreros que no solo no son reconocidos sino que son humillados por los políticos y el Gobierno.



A estos trabajadores los ilusionó con un contrato el senador Raúl Chico y el ex concejal Álvaro Herrero pero permanecen precarizados ganando una mísera beca que los mantienen en la categoría de indigentes. Eran militantes o gente que salió a pedir el voto por el legislador peronista y su hermano pero en realidad lo único que querían era trabajar (en realidad, un trabajo digno). Los mandaron a Agronomía de zona de Santa María donde los maltrató Norma Gutiérrez.



Acá el contraste es la utilización política de vecinos que salen a la calle a pedir el voto por dirigentes pero lo único que quieren es un laburo. Independiente de los resultados electorales; esta gente demostró que tenía ganas de trabajar a pesar de no tener la materia prima y los elementos para hacerlo. Se las ingeniaron para demostrar que, si no les daban, ellos, lejos de cruzar los brazos, fabricarían sus propias herramientas.



Los trabajadores dejan el alma en ámbitos públicos y no solo no se les permite crecer sino que tampoco se les da estabilidad laboral. La falta de reconocimiento causa un gran daño en ese entusiasmo personal y familiar. Al final, es al revés de las promesas que hacen los políticos; en lugar de alentar la producción se los menosprecia al punto de tirar abajo esas ganas de salir adelante que aferra al ser humano a sobrevivir..



Una mujer de apellido Ochoa y tres hermanos Aybar yacen precarizados en Agronomía de Zona; maltratado y humillados por ser humildes tal vez o por humos propios de quienes ostentan por casualidad un cargo político. Les mintieron y desilusionaron a estos trabajadores, los estafaron. Se lo podríamos decir en un lenguaje político ahora que están en campaña. Fallarle a un santamariano es fallarle a Santa María. Después se sacan foto en algún acto de altísima hipocresía solidaria.