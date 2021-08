Santa María: precarizados denuncian por “daño sicológico” al senador Raúl Chico y al ex concejal Herrero

Santa María “la linda” tiene una historia “fea” que contar. Trabajadores denuncian por “daño psicológico” al senador Raúl Chico y el ex concejal Álvaro Herrero por haberlos tenido tantos años precarizados bajo la promesa de un contrato. Afirman que fueron sometidos a maltrato por parte de la jefa de Agronomía de zona y que tuvieron que fabricar herramientas porque no había. Son militantes que usaron los dirigentes peronistas para conseguir votos en elecciones pasadas.



“Tenemos tres años de puro maltrato. Pasamos por una enfermedad sicológica tremenda por la ansiedad que nos genera. Nos prometieron y no nos cumplieron. Tenemos problemas sicológicos porque siempre tuvimos la ilusión de acceder al contrato y no llega nunca. Encima que no ganamos bien, nos maltratan, nos humillan. Si pedimos algo que nos corresponde por derecho no hacen quedar mal”, expresaron los precarizados de Santa María que hablaron con El Aconquija.



“Durante 4 años pasamos por una situación difícil. La encargada no acercaba materia prima ni herramientas. Herramientas no hay, está toda destruida. Usábamos herramientas que eran hechas por nosotros” comentaron los precarizados. Agregaron: “Hay una administración que no nos deja crecer como obreros. Agronomía estaba totalmente abandonada, la resurgimos con esfuerzo personal pero no somos tenidos en cuenta y nos discriminan”.



“Nosotros le hicimos política para el senador Raúl Chico y Álvaro Herrero. Nos prometieron el contrato pero hace años que nos manejan con una beca de 9 mil pesos. Yo les preguntaría a los políticos si ellos pueden vivir con ese dinero” dijeron añadiendo que “en la forma que se mueve la jefa de Agronomía, tenemos miedo de quedar sin el único sostén que tenemos por el solo hecho de decir la verdad y de pedir lo que nos corresponde como ciudadanos”.

Se trata de Veróníca Ocha, y 3 hermanos de apellido Aybar, Omar, Renzo y Antonio de Santa María. Señalaron a Norma Gutiérrez que ahora es precandidata (lista peronista promovida por Chico y Herrero) la preocupada y ocupada en maltratar al personal de Agronomía. Los precarizados dijeron que temen represalias y que en este momento están teniendo una “crisis de nervios” porque estos dirigentes son capaces de cualquier cosa, incluso de dejarlos sin su sustento diario.