Coronavirus en Catamarca: ¿los barbijos comprados por el Gobierno pertenecen a los lotes truchos?

Durante las últimas horas la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, venta y distribución de ciertos barbijos descartables. Esto ha salido a flote, ya que dichas mascarillas pertenecen a uno de los últimos lotes comprados por el Gobierno nacional y resultaron ser truchos. Frente a lo sucedido, se ha despertado la duda si ha sucedido lo mismo con los adquiridos para prevenir el coronavirus en Catamarca.

Por medio de un decreto emitido en el Boletín Oficial de este jueves 12 de agosto, se prohibido el uso de las mascarillas desarrolladas por HLB Pharma Group. Esto se debe a que se cuestionó la legitimidad de los mismos. Ante esto, el Gobierno nacional dinfundió la Disposición 5801/2021. “Por lo expuesto, la unidad en estudio es un producto médico falsificado. Sin embargo, la firma titular de registro ha elaborado unidades legítimas que llevan el lote 180820BA, podrían encontrarse en el mercado unidades legítimas y falsificadas con el mismo número de lote”, explicaron.

Asimismo, al conocerse esta medida la empresa ha salido a dar explicaciones. De esta manera plantearon que “el producto no es propiedad de HLB Pharma Group, aunque el mismo posee la misma forma de codificado y es muy similar a uno que fue elaborado”, por ellos. Es así que se confirma que se han comercializado “productos médicos falsificados”, por lo cual debe tenerse cuidado. Esto, ya que se ha utilizado el mismo número de lotes y “podrían encontrarse en el mercado unidades legítimas y falsificadas con el mismo número”.

La compra de barbijos para prevenir el coronavirus en Catamarca

Ante esta polémica, se ha desatado la duda de si podrían ser los comprados por el Gobierno provincial para prevenir el coronavirus en Catamarca. Cabe recordar que previo a la implementación del uso obligatorio del doble barbijo se han adquirido 3.018.000 mascarillas. Según precisaron las mismas se compraron por medio de la Droguería Alfarma SRL, no a HLB Pharma Group, la empresa inmersa en la polémica.

Pese a que no se trate del mismo origen deberían desplegarse investigaciones en torno a la compra de los barbijos para prevenir el coronavirus en Catamarca. La venta de mascarillas truchas no es un caso aislado. Ayer mismo los medios informaron del caso de un hombre que comercializaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mascarillas no autorizadas. Por lo cual, es vital que se realicen los debidos controles para evitar la distribución de insumos que no cumplan con las normas mínimas impuestas por la ANMAT.