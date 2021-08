Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para este jueves?

Aries y Tauro

Según los astros, Aries durante este jueves en lo que respecta al amor deberás mantenerte tranquilo y evitar tomar decisiones fuertes. Tauro, el horóscopo de El Aconquija te recomienda que en este plano te dediques a disfrutar, evita crear conflictos y limítate a ser feliz, el resto luego se verá. En cuanto a lo laboral, es tiempo que pongas en claro tus finanzas y comiences a ser mucho más ordenado. Por otra parte, Aries en el trabajo tendrás que comenzar a prepararte para dar un giro de página.

Géminis y Cáncer

Géminis en cuanto al amor es tiempo de que te pongas a ti mismo como tu primera prioridad. En el trabajo el horóscopo los conflictos te dejarán libre, atravesarás tu jornada laboral tranquila. Cáncer los tiempos difíciles están por llegar a su fin, busca destacar y obtendrás todo aquello que deseas. En cuanto al amor es importante que la empatía sea el motor de todas tus acciones, busca escuchar a los demás e intenta ponerte en sus zapatos.

Leo y Virgo

Leo, en el amor el diálogo deberá reinar, mientras que la iniciativa también tomará un papel importante en los próximos días. En lo laboral deberás aprovechar el fin de semana para enfocarte en donde quieres estar de aquí a un tiempo. Virgo es tiempo de reinventarse, conocer nuevas cosas y aspirar a nuevos mundos, en lo laboral esto podría significar grandes cambios. En cuanto al amor, deja en el pasado a quienes corresponden, recuerda siempre en un principio la razón de porque no quisiste en aquel momento que sean parte de tu presente.

Libra y Escorpio

Libra este jueves te sentirás cargado de energía y colmado de emociones que querrás transmitir. Luego de unos meses difíciles comenzarás a sentirte mejor. En el trabajo es momento de concentrarte, nuevos desafíos están por delante y deberás dar lo mejor de ti. Escorpio, en el plano del amor deberás prestar atención en como dices las cosas, podrían generarse discusiones por ello. En lo laboral, serán días en los que estarás distraído, por lo cual deberás chequear todo lo que hagas dos veces por prevención. De esta manera evitarás discusiones y conflictos futuros.

Sagitario y Capricornio

Capricornio el horóscopo prevé que durante este jueves una persona del pasado se topará en tu camino. Queda en ti dejar que permanezca o que simplemente pase. Sagitario, deberás aprender a mirar a tu alrededor y entender que no todo gira solo en torno a ti mismo. En el amor te has estado desvelando por ideas e historias que deberías confirmar. Apuesta por el diálogo y transmite que es lo que te pasa. En este plano, los capricornianos deberán recordar que todo lo que das en algún momento vuelve, no escatimes en el amor.

Piscis y Acuario

En el amor Acuario es momento que pongas tus cartas sobre la mesa y recibas una respuesta concreta de una vez, por bien o por mal te mereces esa tranquilidad. En el trabajo es tiempo de levantar la cabeza y destacar, deja de ser condescendiente, es momento de sacar a relucir todo tu potencial. Piscis, deberás concentrarte un poco más en tu entorno familiar. En lo laboral los acuarianos deberán dejar de postergar todo aquello que ya podrían haber solucionado, será una semana de mucho trabajo.