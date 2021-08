Adaptaron una bolsa de orina para tener agua en el Hospital San Juan Bautista

La realidad no deja de sorprendernos en Catamarca. En el Hospital San Juan Bautista, adaptaron una bolsa de orina en el sector farmacia para tener agua con un grifo improvisado. Desde que comenzaron los trabajos en la cocina, el servicio de Farmacia se quedó sin agua y sin gas. Esta grave situación afecta el funcionamiento del área que no puede lavar ni esterilizar correctamente los elementos que se usan.

Así lo confirmó a El Aconquija la Jefa del servicio de farmacia, María del Huerto Díaz, quien confirmó que “desde febrero cuando comenzó la refacción de la cocina, Farmacia se quedó sin agua y sin gas”. El problema es que están “sin poder realizar los trabajos de preparados como para pacientes con escaras y no podemos hacerlo, ya que no tenemos para lavar y esterilizar correctamente los elementos que se usan”.

José “Tato” Traverso de ATE Salud sostuvo: “Lo que pasa con los compañeros de Farmacia del Hospital San Juan Bautista es algo sencillo de entender. Al no terminar la obra completa de la cocina, los perjudica a ellos. El tema es la importancia de la farmacia por el hecho del lavado de manos y el lavado de los elementos que tienen para preparar la medicación”. El dirigente estuvo recorriendo el interior provincial y hoy se encuentra en el principal hospital de la provincia hablando con los compañeros.

“Ahí está la desidia de los que dirigen de no dar una solución. Ejemplos de sobra. Todo va a paso de tortuga, todo lento. Como siempre digo, esto no es casual. Esta es la política de salud que tenemos en la provincia”, sostuvo Traverso enumerando las falencias que saltan a la simple vista. “Siempre les sugiero a los funcionarios que no vayan a la oficina del director que ingresen por la parte de atrás del hospital y hablen con el personal de servicios generales”, expresó.

El pedido exclusivo de ATE Salud

En el marco de las negociaciones salariales que se han estado dando, se ha dado a conocer cuál es el pedido exclusivo de los trabajadores de Salud de ATE Catamarca. En las últimas horas El Aconquija ha accedido al petitorio redactado por el gremio catamarqueño, en el cual exponen una serie de puntos que se diferencia del pedido general. Es así que hacen especial énfasis en el pase a planta permanente de los precarizados, como el pago de un incentivo “covid-19”.