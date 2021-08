El perjudicial “perfil bajo” del director del Hospital San Juan Bautista

El director del Hospital San Juan Bautista, Lisando Arcuri, es de “perfil bajo”. El funcionario elige o le gusta pasar inadvertido mientras tiene casos de violencia laboral. La nutricionista Gigena en el sector Cocina le sacó las sillas a personas obesas y mayores, además utiliza el quite de guardias como una forma de castigo. ¿”Perfil bajo” o “Inseguridad” del Director? ¿”Supervivencia” en el cargo? La política de no intervenir y no mostrarse del doctor Arcuri en la era de la comunicación.

Esto del perfil bajo, dejar pasar o dejar hacer, mirar para otro lado suele dar resultado en un mundo donde las instituciones (justicia y organismos de control) no funcionan. Espera el doctor Arcuri que la Naturaleza haga todo sin recabar en la importancia del equilibrio entre mostrarse y no mostrarse, participar y no participar. Sin intervención en los conflictos, el doctor no debería extrañarse -y menos ofenderse- si alguien lo trata de ineficiente o inoperante.

Es una apuesta a que las injusticias “queden en la nada”, como suele suceder con cientos de atropellos que sufren los empleados en sus lugares de trabajo. En este caso, no es que Arcuri hizo algo y no lo comunicó. No hizo nada y parece que tampoco le importa. Falta orden en un contexto de equipo donde es tan importante el cirujano o la anestesista como el personal de limpieza o cocina.

La soberbia y abuso de poder de la jefe Gigena no es neutralizada por el Director Arcuri. No solo hay un atropello a los trabajadores por parte de la nutricionista sino un desconocimiento de las autoridades superiores. Falta autoridad en el Hospital San Juan Bautista. Podría ser bueno en algunos casos mantener el perfil bajo, pero abusar puede generar frustración, no solo hacia abajo sino en el mismo Arcuri.

En lógica Jalil tal vez el doctor aspira a ser el “empleado del mes”. Es una pena que profesionales destacados terminen siendo burócratas cuyo objetivo pase por no llevarle problemas al gobernador. Igual, el doctor no puede pretender seguir con el perfil bajo en la era de la comunicación y siendo funcionario. Arcuri es el señor que está en la foto principal junto a la nutricionista que descaradamente ejerce violencia laboral. La exposición es inevitable así que, supere sus temores.