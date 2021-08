Hospital San Juan Bautista: la soberbia nutricionista con un pie afuera

La refacción de la cocina del Hospital San Juan Bautista se inauguró antes de estar lista para funcionar correctamente, aún no la pueden terminar. Para peor, la soberbia de la jefa Karina Gigena complicó el cuadro con violencia laboral y discriminación. Decía San Agustín que “la soberbia no es grandeza sino hinchazón; y lo que está hinchado parece grande pero no está sano”. El maltrato al personal sanitario expone a la Jefa y al Director Arcuri con actitudes insanas.

¿Cómo trabajar bajo el mando de personas soberbias? Gigena les sacó las sillas a las cocineras del HSJB -entre las que se encuentra personas mayores y obesas- porque dice que “queda mal”. Castiga a los trabajadores que no obedecen sus caprichos quitándoles las guardias. Sumado a que no pueden servir sopa porque no anda el monta carga. Tampoco se pueden hacer bifes porque “deja olor” en la cocina nueva. Y así una serie de delirios del poder que afecta el servicio.

Es muy difícil interactuar con una persona soberbia. Con tantas horas de necesaria relación laboral, hay que aprender a mantenerse tranquilo para no alimentar a la bestia con discusiones que no llevan a ningún lado, pero son generadoras de un enorme estrés en los trabajadores. La indiferencia de las autoridades superiores (Arcuri no acusa recibo) hace del ambiente laboral una bomba de tiempo que amenaza llevarse puesto al propio Director del Hospital San Juan Bautista.

En lugar de velar por el funcionamiento completo de la cocina que fue inaugurada sin el aire central, con pérdida de agua, con las cámaras de carne y verdura sin poder ser utilizadas, Gigena pasa de presumir de sus viajes al exterior a perseguir a los pobres trabajadores tocándoles el bolsillo con las guardias para hacerles daño porque no responden a los ensueños de jefa donde vive. Los soberbios siempre toman malas decisiones porque no tienen buena percepción de la realidad y no escuchan.

Que lejos de la concepción de “equipo” se encuentran las autoridades del HSJB. Creen que su nivel o status económico les da derecho a abusar y atropellar pero su profesión de nutricionista (Gigena) y médico (Arcuri) no les alcanza para advertir que se trata de actitudes maniáticas, desequilibradas. Volvemos a la cita principal de San Agustín para marcar lo insano de maltratar a los demás. “La soberbia parece grande pero es hinchazón”, correspondería cirugía mayor.

Por Juan Carlos Andrada Especial para El Aconquija.