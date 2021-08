Santa María: ambulancia con paciente positivo de coronavirus choco contra un caballo

En la mañana de este jueves 26 de agosto, una ambulancia de Santa María que trasladaba a un paciente positivo de coronavirus choco contra un caballo. El lamentable hecho ocurrió en la ruta 307 de Tafi, mientras se trasladaba hacía el Hospital Carlos Malbrán para brindar asistencia a la persona afectada. Según detallaron las fuentes a El Aconquija, no hubo pasajeros heridos, pero si se registraron importantes daños materiales.

Según precisaron, el siniestro vial se dio mientras que trasladaban de urgencia a un paciente que positivo de coronavirus al Hospital Carlos Malbrán de San Fernando del Valle de Catamarca. Comúnmente cuando se trata de derivaciones es mucho más rápido llevar a los afectados a la Capital de Catamarca. Por ello, el accidente fue registrado en la ruta 307 de Tafi.

Pese a que no se registraron heridos y el hecho no termino en tragedia, es pertinente destacar que no es la primera vez que se ocasiona un accidente en esa zona. Según llego a conocer este medio, hace poco más de un mes una ambulancia del mismo tipo volcó realizando ese trayecto de urgencia.

La cuestión a resaltar es que ya siendo la segunda vez que sucede una eventualidad de este tipo, entra en duda si la ruta se encuentra en estado crítico. Si no también, resaltaron que el problema podría ser lo poco descansados que están los trabajadores de Salud de Santa María. Luego de estar más de un año y medio trabajando en la primera línea contra la pandemia, los mismos se encuentran saturadas y sin todavía poder acceder a las debidas vacaciones.

El mal estado de las ambulancias, un factor común en toda la provincia

Otro de los temas que entran en juego el mal estado de las ambulancias en toda la provincia. No solo en Santa María, sino que en otras localidades catamarqueñas se ha denunciado un gran deterioro de las unidades de emergencia. Tal es el caso de Corral Quemado (Belén) donde una ambulancia se encontraba con una precariedad indignante. La misma no solo pedía gasoil y la pata de la camilla estaba rota. Además, nunca se realizó el arreglo de la rueda de auxilio, no tiene luz y las puertas cierran con un sistema improvisado que incluye un pedazo de manguera.