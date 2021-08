Belén: denuncian “negligencia” y “falta de empatía” en la atención del Hospital Zonal

Nelly Ríos compartió en las últimas horas el “triste y doloroso hecho”, que debió atravesar junto a su familia en el Hospital Zonal de Belén. Por medio de un crudo relato publicado en su cuenta de Facebook denuncian “negligencia” y “falta de empatía” en la atención del nosocomio. Según relató, su cuñada debió atenderse allí porque fue mordida por un perro, la revisaron, hicieron curaciones, pero no realizaron los controles a su embarazo de 32 semanas.

Luego de que fueran por primera vez al Hospital Zonal de Belén el viernes 20 de agosto, debieron concurrir al día siguiente para que sea debidamente atendida. “Débora Delgado que fue quien la internó a las 10:30 horas aproximadamente para realizarle controles. Le hizo un ultrasonido y la doctora le informa que no encontraba el latido del bebé”, detalló Nely en su relato. Frente a esto su cuñada solicitó que llamen a la Licenciada María Inés Cusillo, quien se había encargado del seguimiento del embarazo.

Luego comenzaron a hacer llamados y la odisea comenzó a extenderse. Primero llamaron al Doctor Rubino, quien al conocer lo sucedido pidió que se busque a la obstetra de guardia quien no se encontraba realmente allí. “Pasadas ya 7 horas de ayuno, aparece la licenciada Cusillo quien dijo que fue al hospital “de casualidad”, le realiza el control de ultrasonido y no escuchaba el latido del bebé”, informó. Pese a esto, dijeron que “había posibilidades que los aparatos no funcionaran bien o que podía ser por el ayuno”.

“Rubino apareció en el hospital a las 20:30 horas. Le realizó la ecografía, la cual sacaba toda duda y en ese instante les informan a los padres que el bebé había fallecido. Dada de alta mi cuñada hablamos personalmente con el médico y nos expresó que él ya tenía conocimiento que él bebé estaba sin vida. Es por eso que “no era urgente llegar al hospital”, explicó.







El reclamo al Hospital Zonal de Belén

Frente a la odisea que debieron vivir, presentaron un delicado descargo contra el Hospital de Belén. “Nuestro reclamo es por la negligencia de quienes tienen en sus manos nuestra salud. Por la falta de ética profesional con la que se manejaron los profesionales que debieran haber asistido a tiempo y de manera urgente a mi cuñada Claudia”, formuló Nelly realmente apenada. La publicación fue compartida por más de 200 personas, quienes coincidieron con la injustica que la joven familia debió vivir.

“Una vez más la falta de empatía de los profesionales dejo mucho que desear”, manifestaron. Asimismo, debieron enfrentarse a retrasos en el hisopado previo a la cirugía y se dejaron pasar largas horas para dar cada respuesta. “Es una falta total de respeto a la vida lo que vivimos. Fue una situación increíble, impensada y todo fue por las malas acciones de los encargados de la salud en el Hospital Zonal Belén“, aseguró. Por último, pidió que “ojalá se tomen las medidas correspondientes para evitar que situaciones así se repitan”.