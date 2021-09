Beatificación de Fray Mamerto Esquiú: el orfebre Juan Carlos Pallarols se suma al evento

El reconocido orfebre argentino, Juan Carlos Pallarols se suma a las celebraciones por la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú. El profesional ha creado cientos de piezas de gran valor estético, técnico e histórico. En esta ocasión, fue invitado por la provincia de Catamarca y por Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) para formar parte del festejo que comienza este fin de semana.

Juan Carlos Pallarols creó en plata proveniente de Farallón Negro, donada por YMAD; un corazón que simboliza el reencuentro del Siervo de Dios Fray Mamerto Esquiú con la provincia de Catamarca. El mismo estará intervenido por el pueblo catamarqueño, ya que el artesano lo llevará consigo durante toda su estadía en el territorio, invitando a sus habitantes a dejar su golpe de pincel.

Por otro lado, realizará una Masterclass de platería donde orfebres, estudiantes, amigos y apasionados por los metales, podrán disfrutar del diálogo con el profesional. Entre sus creaciones más destacadas se encuentra el Bastón de Mando Presidencial; las Rosas de Lady Di; el Sable del General Don José de San Martín; la cara tallada de Eva Perón; y la Corona de la Virgen de Rosario de San Nicolás.

Pallarols sobre la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú

“Estoy muy agradecido por haber sido invitado a participar de este gran acontecimiento. Son muchas las cosas que me unen a Catamarca y particularmente a Fray Mamerto Esquiú: yo soy franciscano, he vivido con ellos y fui discípulo de dos acólitos de él: el Padre Cordero y Fray Julián Lagos. Ambos me enseñaron muchas cosas, como por ejemplo hablar en latín”, valoró Juan Carlos Pallarols.

Por último, agregó: “Sobre todo he aprendido de ellos el sentido de la humildad, el valor de la fe y la importancia de la pasión, con la que debemos emprender cada cosa que hacemos”. Hay que recordar que la celebración comenzará el próximo viernes 3 de septiembre y durará todo el fin de semana. El sábado 4 es el día clave, a las 10:00 horas se celebrará la Misa de Beatificación en Piedra Blanca.