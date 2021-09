Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para este jueves?

Aries y Tauro

Según los astros, Aries este jueves dos de septiembre en lo que respecta al amor deberás continuar trabajando en la relación contigo mismo. Tauro, el horóscopo de El Aconquija te recomienda que en este plano te dediques a disfrutar, evita crear conflictos y limítate a ser feliz, el resto luego se verá. En lo laboral es momento de dejar algunas tareas de lado para poner el foco en el ámbito familiar, a veces es necesario delegar. Por otra parte, Aries en el trabajo será una jornada en la que deberás estar seguro de a donde debes apuntar, habrá poco margen para dudar.

Géminis y Cáncer

Géminis en cuanto a los temas que están ligados al corazón comenzarás a sentir que tus sentimientos están más claros que nunca, por lo que buscarás ponerlos en palabras a toda costa. En el trabajo el horóscopo prevé que se vienen semanas cargadas, por lo cual deberías intentar solucionar todo lo que puedas lo antes posible. Cáncer en el plano laboral las cosas han mejorado, pero fácilmente te colapsas frente a ello. Busca organizarte y cumplir con todas tus entregas. En cuanto al amor serán días en lo que querrás dar lo mejor de ti y disfrutar de una alegría plena con quien más quieres.

Leo y Virgo

Leo, estarás sumido en un estado de total confianza, tu temporada comenzará con mucha fuera y te sentirás realmente a pleno contigo mismo. En lo laboral deberás usar todo lo bueno que tienes para apostar por nuevos proyectos. Mientras tanto en el amor serán momento que pongas en claro las cosas y dejes de dar vueltas. Virgo es momento de dejar de lado las distracciones y trabajar un poco más. En cuanto a lo amoroso deberás dar un vuelco en tu vida de pareja y si quieres permanecer en la vida de esa persona tendrás que cambiar algunas actitudes.

Libra y Escorpio

Libra durante este jueves las ganas de planear se apoderarán de ti, busca hacerlo con esa persona que tanto quieres. Permítete soñar un poco más. En el trabajo e importante que busques organizarte y poner más cuidado en lo que haces. Escorpio septiembre trae consigo la oportunidad de que nuevas personas lleguen a tu vida, de ti dependerá que se queden o sigan su camino. En lo laboral deberás poner el foco en tus colegas y tendrás que sacar tu lado más colaborativo, se vienen desafíos en equipo que solo no podrás afrontar.

Sagitario y Capricornio

Capricornio el horóscopo prevé que durante este jueves una persona del pasado se topará en tu camino. Queda en ti dejar que permanezca o que simplemente pase. Sagitario, deberás aprender a mirar a tu alrededor y entender que no todo gira solo en torno a ti mismo. En el amor te has estado desvelando por ideas e historias que deberías confirmar. Apuesta por el diálogo y transmite que es lo que te pasa. En este plano, los capricornianos deberán recordar que todo lo que das en algún momento vuelve, no escatimes en el amor.

Piscis y Acuario



Piscis en el trabajo es tiempo para ir más despacio, quizás lo ideal sea delegar tareas para concentrarte en mejorar tu rendimiento. En el amor Acuario estarás entre la espada y la pared, es momento de hablar las cosas y transmitir que es eso que no te deja dormir hace días. En lo laboral, los acuarianos deberán dejar de postergar todo aquello que ya podrían haber solucionado, será una semana de mucho trabajo.