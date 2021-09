Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para este martes?

Aries y Tauro

Aries, en el amor los astros te deparan que para hoy sentirás la necesidad de valorar mucho más lo que llega y se va de tu vida. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija te recomienda que comiences a buscar el equilibrio entre tu relación y tu trabajo, tu familia y amigos. En lo laboral has estado dedicando más tiempo del que quizás tendrías que haberle dedicado. Por otra parte, Aries en el trabajo será una jornada donde deberás ponerte a disposición de un compañero o compañera que realmente necesitará tu ayuda.

Géminis y Cáncer

En el amor, Géminis hoy se darán las circunstancias para que puedas afianzar ciertos vínculos y tener a quienes quieres mucho más cerca de lo normal. Cáncer, los temas familiares tomarán protagonismo en estos días por lo cual deberás sumirte en eso y dejar de lado temas que no tiene demasiada relevancia. En el trabajo si logras acomodar hoy tus tiempos será increíble lo productivo que llegaras a ser. En cuanto a géminis deberás resaltar esta semana, ya que tendrás los ojos de tus superiores encima

Leo y Virgo

Leo, en lo amoroso deberás tener en claro que deseas y mostrar iniciativa por ello, si no luchas por lo que quieres no lo conseguirás. En el trabajo el horóscopo será una jornada donde los conflictos se irán solucionando con mucha facilidad, pero eso dependerá tu manera de relacionarte con otros. Virgo has estado muy relajado estos últimos meses y es momento de ponerte a trabajar en tu futuro. En cuanto al amor es momento de buscar consenso con tu pareja y decidir si los próximos pasos desean darlos a la par o es momento de buscar otros caminos.

Libra y Escorpio

Para Libra según el horóscopo tus amistades y familiares están tomando protagonismo en tu vida, la complicidad con estas personas será lo que te mantendrá a ritmo. En lo laboral deberás reordenar tu escala de valores, el tiempo pasa y las personas cambian. Para Escorpio en el trabajo se presentarán desafíos que harán que esta semana sea un verdadero dolor de cabeza. En lo amoroso, serán días en los que la creatividad volará, pero tendrás que tomar notas de todas esas ideas que lleguen a ti.

Sagitario y Capricornio

Sagitario, en lo laboral serán días calmos, pero con algunas buenas noticias que quizás muevan un poco tu rumbo. Capricornio el horóscopo te recomienda que en lo laboral dejes de dejar para mañana esas tareas que ayer ya las podrías haber solucionado. En el amor sagitario deberá tener cuidado con las historias que se desarrollan en su cabeza, ante la duda pregunta y deja de suponer. En el trabajo debes dejar de dejar todo en manos del destino y tendrás que actuar para conseguir lo que quieres.

Piscis y Acuario

Piscis en el trabajo, deberás estar más atento y dejar de cometer los errores de siempre. En el amor Géminis de dejar en el pasado a quienes ya los has dejado más de una vez allí. Piscis, en lo amoroso estarás inmerso en un torbellino de emociones, intenta ir más despacio y disfruta lo que estás viviendo. En lo laboral los geminianos deberán dejar de postergar todo aquello que ya podrían haber solucionado, será una semana de mucho trabajo.