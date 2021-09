Por perder el tiempo en la OSEP Catamarca, se le cayó el padre y se quebró la cadera

Hugo Gómez le comentó a El Aconquija que su padre (que tiene el mismo nombre) está enfermo y que no quiere que lo lleven al Pasteur por los gastos. La OSEP Catamarca no le reconoce el 50% que le corresponde como discapacitado. Para peor, al mismo tiempo que el hijo “perdía el tiempo” peregrinando en las oficinas de OSEP, Hugo padre se cayó y se quebró la cadera.

“Él tuvo un accidente primero y lo llevan al Pasteur. Lo internan y le dan el alta. Cuando lo llevo a curación deciden internarlo de nuevo. Le dan el alta. Después me llaman y me dicen que tenían que colocarle un stent. Les dijimos que no podíamos afrontar estos gastos. Al otro día me llaman y me dicen que el Sanatorio se iba a hacer cargo de estos gastos que solo teníamos que pagar un bono, una seña de 3 mil pesos y que supuestamente OSEP me iba a hacer el reintegro, con esta información engañosa firmo el consentimiento erróneamente”, comentó Gómez hijo.

“Cuando voy a la OSEP Catamarca me salen con un monto de 33 mil pesos, pero como mi papá es discapacitado, es hipertenso, diabético, de hace muchos años, retiré el carnet de discapacidad para que me hagan el descuento del 50%. Cuando lo cargan en el sistema me dicen que el trámite no se hizo a tiempo por lo que la obra social no lo cubría”, expresó Hugo a este medio.

“Pasé por todas las oficinas de OSEP Catamarca, nunca pude dar con el director Bazán. Mi papá aportó toda su vida (empleado del CD de SFVC), es enfermo, discapacitado acreditado por ellos mismos, le corresponde el descuento del cincuenta por ciento. En todas las oficinas me dieron excusas. Me siento estafado. Los empleados parece que defienden a una empresa privada cuando la obra social es de todos los empleados públicos”, expresó.

“Desde el 8 de abril a él ya lo habían declarado discapacitado, pero dicen que porque yo no fui antes a retirar el carnet no me cubren. Les dije que fui varias veces y no me atendieron, que la vía online es otra burocracia. Soy lo único que tiene mi papá en este mundo. De hecho, el día que no estuve con mi papá, perdiendo el tiempo en la OSEP Catamarca, se cayó y se quebró la cadera. Hoy se encuentra en el HSJB porque no podemos afrontar los costos que nuestra obra social nos cobra si lo llevamos a un privado”, dijo.

“Estamos hartos de que nos metan la mano en el bolsillo, estamos cobrando el sueldo con el descuento a la OSEP Catamarca, aportamos, nadie nos regala nada. Años aportando y cuando más la necesitamos, cuando ya estamos viejos y empiezan a salir los problemas por los años de trabajo, la obra social nos da la espalda, nos castiga y busca sacarnos más plata sin solución”, manifestó Gómez.