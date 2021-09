Continúan de paro los empleados municipales de Capayán

Tras un reclamo de aumento salarial, los empleados municipales de Capayán continúan con las medidas acordadas. Los trabajadores dieron aviso de que seguirán con el paro por tiempo indefinido, hasta tanto el Ejecutivo comunal se acerque con algún tipo de propuesta. La trifulca comenzó la semana pasada, por falta de respuestas por parte del intendente Alfredo Hoffman.



En cuanto al presente conflicto, los representantes del gremio de ATE siguen reclamándole al jefe comunal que abra la mesa de negociación con el fin de destrabar este pedido que ya lleva infinidades de días. Estas medidas de fuerzas se cumplirán por tiempo indeterminado, ya que obedecen a la falta de respuesta al simple pedido de un 11% de aumento que otorgó la provincia y en consecuencia a algunos municipios.



Por su parte, tras el cierre de esta edición, los trabajadores expresaron a LA UNION que en caso de que no haya respuestas, endurecerán más el reclamo. Además, se mostraron con firmeza diciendo que van a esperar que nos convoquen en las próximas horas, por el contrario de no tener respuestas harán endurecer esta marcha porque el sueldo que cobran no les alcanza para nada.



Los empleados desean que se establezca el dialogo

Desde otro punto de vista, aseguraron que esperarán a que el Intendente convoque a un diálogo y poder destrabar el conflicto porque para ellos también es desgastante tener que pasar por todo esto, para que se le reconozcan su derecho a tener un sueldo digno con el cual puedan mantener a sus familias.



Empero, la diputada Analía Brizuela comentó semanas atrás que es muy triste caminar y transitar el departamento y encontrarse de golpe con la noticia de que muchos empleados contratados y gente beneficiada con becas del municipio de Capayán está siendo amenazada para votar a la precandidata Andrea Lobo, de lo contrario si no accedían al pedido se les va a quitaba la beca. Señalo también que a los contratados los habían pasado de planta no permanente a planta transitoria.