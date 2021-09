Capayán: Analía Brizuela denunció amenazas en el departamento

La diputada provincial, Analía Brizuela (FT) denunció amenazas en los municipios de Chumbicha y Huillapima, del departamento Capayán. Según comentó, los aprietes se dieron a empleados y precarizados para que las próximas elecciones voten a la lista de Andrea Lobo. “Estamos viviendo estos últimos días previos a las PASO y la verdad que estoy muy triste”, expresó.

“Es muy triste caminar y transitar el departamento y de golpe encontrarnos sorprendidos con la noticia de que muchos empleados contratados y gente beneficiada con becas del municipio está siendo amenazada para votar a la precandidata Andrea Lobo, porque sino se les va a quitar la beca. Son más de 900 personas, a los contratados los pasaron de planta no permanente a planta transitoria”, relató.

En este marco, cuestionó la actitud de los intendentes de las localidades de Capayán por “valerse de la necesidad” de la gente. “Creo que en democracia es bueno que la gente vaya a votar con total libertad. Más que nada también me sorprendió la bajada hacia los distintos delegados de las comunidades más pequeñas. De las dos jurisdicciones me hablaron, pero más que nada de la zona sur porque nos conocemos hace muchísimos años”, agregó.

“Del norte (Huillapima, del intendente Omar Soria) me hablaron telefónicamente para decirme que no me pueden atender en su casa porque están amenazados; porque tienen una beca o un trabajo. Incluso me dijeron de una mujer que fue trasladada porque su madre nos acompañó en un acto”, comentó. En diálogo con Cae El Telón dijo que antes de ser precandidata intentó hablar con los intendentes y ahora no le contestan el teléfono.

Sobre las elecciones del Frente de Todos

Por último, la precandidata a senadora por Capayán lamentó: “Esto está sucediendo a días de una elección y encima después nos vamos a tener que encontrar; porque integramos el mismo Frente de Todos. La última vez que hablé con Lobo le dije que le deseo lo mejor, lo sigo haciendo y gane quien gane voy a acompañar”. Hay que remarcar que es la única precandidata que surge del distrito sur.