PASO 2021: más empatía con el vecino y menos egos de los lideres

La candidata a concejal por Alternativa para el progreso, Laura Cedrón, en estas PASO 2021 dijo que “lo importante o el secreto es ponerse en el lugar del otro, que la empatía lleva al progreso”. Que “la pandemia evidenció más la pobreza y la falta de liderazgo por ego” del senador Horacio Gutiérrez y el intendente Eduardo Córdoba y que “eso se notó en el funcionamiento de la municipalidad y el mini CAPE”. Agregó: “La gente no tiene para comer pero parece que no se enteraron”.

“Cuando presentamos la lista fue sorpresa porque dos personas que supuestamente estaban en extremos distintos conformaron una lista pero lo cierto es que la gente lo tomó re bien y ahora nos ven como una verdadera alternativa. Nos despegamos de la vieja política”, dijo añadiendo que “de la vieja política hay que aprender lo bueno como la experiencia y tomar distancia de lo malo como las mañas, las traiciones”. Sostuvo que “el secreto es ponerse en lugar del otro, del vecino común” porque “la empatía es progreso”.

“Es difícil para los jóvenes por lo que llaman ley del ligustro, cuando sacas la cabeza te la quieren cortar. La pandemia sacó lo mejor de algunos y lo peor de otros. La pobreza se nota más en pandemia. Mucha gente además está descreída de la política pero recuperan la esperanza cuando logramos hablar con ellos. Por eso les pedimos la oportunidad para trabajar y consolidar esa esperanza”, le manifestó Cedrón a El Aconquija a días de las PASO 2021.

“En estos tiempos complicados de emergencia sanitaria y económica se nota más la falta de liderazgos” afirmó en un tiro por elevación al senador Horacio Gutiérrez o al intendente Eduardo Córdoba y que “eso se nota en el funcionamiento de la municipalidad y el miniCAPE”. En este sentido dijo que “cuando aprendan a trabajar en equipo y dejen de lado los egos personales podremos tener un peronismo más unido y al mismo tiempo se podrá trabajar en conjunto con la Provincia. La gente dice que es difícil llegar al Senador y al Intendente. Eso afecta a toda la política y trae consecuencias sociales serias”, expresó.

“Siempre apunto a lo social. Soy la que pongo los paños fríos a los conflictos pero no titubeo para decir la verdad, soy la nueva, la que va de a poco pero con fe y esperanza. Ojalá la gente ayude con el voto a que se vayan los funcionarios que no sirven o no cumplen con su función y nosotros podamos mostrarles cómo se trabaja. Acá lo importante es el vecino. La gente no tiene para comer pero ellos parecen que no se dan cuenta o viven como si nos les importara”, cerró.