La directora del Hospital Malbrán comunicó que hay 15 personas internadas por coronavirus

En las últimas horas, la directora del Hospital Malbrán, comunicó que hay más de 15 personas internadas por contraer coronavirus. Y señaló que el 20% de los infectados no tenía la dosis que combate el Covid 19. La clínica cuenta con la ocupación de camas del 25% del total habilitado los contagiados. Además, aseguró que pocos pacientes están en estado críticos. Ya que están en terapia intermedia o terapia intensiva.



Por otro lado, aseguró que el 99% tienen obesidad, hipertensión o diabetes. Por eso, aunque se tengas las dos dosis de la vacuna, aseguró sobre la importancia de cuidarse y tener en cuenta el peligro existe para un cuarto de la comunidad. Asimismo, dijo que las vacunas son por general efectivas y evitan la propagación de la enfermedad. Pero hay que tener mucho en cuenta que ninguna vacuna es perfecta.



Por otra parte, subrayó que el personal del Hospital de Malbrán, ubicado en SFVC, se está tomando licencias por descanso, tras un fuerte estrés lo que lo definió como la peor parte de la pandemia. Y transmitió que quienes han tenido coronavirus deberán seguir realizándose chequeos post enfermedad. Sin embargo, desea que la población tenga en cuenta sobre la importancia de hacerse los controles. Porque, dijo que hay infectados leves que han tenido complicaciones graves.



Vacunación y cuidados

Siguiendo con la línea del relato de la directora Johana Carrizo, dijo que la pandemia no terminó y que tener mucho cuidado. Convencida de que la situación epidemiológica mutará con el avance de la vacunación. Asimismo, agregó que las dosis tienen un papel importante a la hora de frenar el virus. Y sostiene que aunque sean efectivas no son perfectas y siempre infecciones en uno u otro vacunado.



Para finalizar, concluyó en que hay estudios que sentencian que el periodo de contagio de los pacientes vacunados, es más corto que el de los que no están inmunizados. Según todo lo dicho por la directora de la clínica, hay que seguir con el uso de barbijos en lugares cerrados donde haya reuniones sociales. Como forma inmunizadora de evitar fututos contagios. Evitando así mismo, la propagación de manera directa del COVID-19.