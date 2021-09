Tras las PASO 2021 se castiga a los ciudadanos con un tarifazo en la boleta Energía Catamarca

Las boletas de la luz vinieron con aumento y los ciudadanos catamarqueños pusieron el grito en el cielo. Para los usuarios no hay explicación oficial, nunca les avisaron como para ir organizando o previendo la economía doméstica, Energía Catamaca solo los “vacunó” con un tarifazo sorpresivo alcanzando el doble y hasta el triple del valor que se venía pagando mensualmente. Para algunos usuarios son montos impagables y la empresa no titubea a la hora de cortar el servicio.

La incertidumbre es total, puesto que es un servicio básico del que no se puede prescindir, pero además las quejas no tienen cabida. Se paga o se paga, con razón o sin razón. El asunto es hacer frente al compromiso mensual no previsto cuando las familias ya ajustaron el cinturón todo lo que podían. Habrá que hacerle un agujero más al cinto, privarse, sacar de aquí para poner allá, patear otras deudas o hasta sacar un préstamo para zafar hasta saber qué va a pasar.

Los usuarios no tienen en cuenta únicamente el aumento que llegó sin previo aviso, como si no advirtiendo antes desde Energía Catamarca o el Gobierno provincial fuera menos dañino. Al contrario, no haber dado a conocer información oficial agarró a los usuarios desprevenidos por lo que se les quita la posibilidad de acomodar con tiempo las cargas y así no sufrir las boletas que implica afectar la salud misma de los catamarqueños (estrés, nervios, etc)

Por un lado se consigue algún aumento o beneficio, pero por otro te sacan mucho más de lo recibido para estar igual o peor que antes. Las luchas de los trabajadores por mejoras salariales e incluso los “anuncios” del presidente Alberto Fernández o el gobernador Raúl Jalil quedan en la nada, además de la sensación de que se les toma el pelo o hay una suerte de burla al vecino que no comprende a los políticos o gobernantes de turno, a pesar de hacer el esfuerzo.

Tras las PASO 2021 se castiga a los vecinos con un tarifazo que complica a los catamarqueños aún más de lo que ya estaban. Las reacciones en las redes sociales fueron inmediatas, pero nadie da la cara ni advierte alguna solución. La única puerta que dejan abierta es la de ir a pagar sin que les importe si el trabajador puede, si hay enfermos en casa, si se deja de comer para abonar el servicio o si te matan de un infarto por lo abultado de la boleta.