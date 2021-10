Crítica situación del lavadero del Hospital San Juan Bautista

Los trabajadores del lavadero del Hospital San Juan Bautista denunciaron la crítica situación que se vive en el área. El viernes se rompió la única máquina de lavado en funcionamiento y los empleados tuvieron que terminar de lavar la ropa a mano. “No podemos seguir trabajando en estas condiciones, necesitamos una solución definitiva, no más parches, seguimos con 3 máquinas paradas”, reprocharon.

“De tener cuatro máquinas de lavado y teníamos una sola funcionando, espero que ahora se vea cómo se hará con la ropa de quirófano este fin de semana. Me imagino que tendremos que lavar en otro lugar o a mano, porque de tener 4 máquinas hoy no funciona ninguna”, expresaron los trabadores del Hospital San Juan Bautista. A través de un video, visibilizaron la precaria situación del lugar.

En el material se observa que el servicio de lavadero se encuentra en malas condiciones y con instalaciones precarias. “Queremos que acondicionen el lavadero y que compren máquinas nuevas para el servicio”, insistieron. Por su parte el referente de ATE Salud, José “Tato” Traverso, dijo: “Lo que está faltando es mantenimiento preventivo, presupuesto para el hospital y para el arreglo de la maquinaria”.

El gremialista indicó que al no funcionar la tapa de la máquina lavadora salpica el agua por todos lados. “Entonces el operario no se puede poner al frente de la máquina. Tiene que tener cuidado si va a apagar la máquina de no mojarse. Al lado de donde está el motor, hay un caño que está atado con cinta, todo casero, si llega a haber una pérdida de agua ahí, cae al motor y puede ocurrir una desgracia”, agregó.

El Hospital San Juan Bautista continúa siendo noticia por la precaria situación en la que se encuentran sus instalaciones. “Pedimos y exigimos al Gobierno que se ponga a la altura de las circunstancias. Creo que hay que pararlo al lavadero hasta tanto se den soluciones que correspondan. Vamos a intentar hablar con los directivos para que paren el lavadero”, concluyó Traverso.