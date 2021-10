La pobreza en la Capital de Catamarca: mujer pide ayuda porque su marido tiene 32 años y pesa 40 kilos

Un catamarqueño se encuentra en un estado crítico y desesperación. La familia vive en el Barrio Ojo de Agua de la Capital de Catamarca. Tiene 32 años y pesa 40 kilos, se le ven las costillas y los huesos de los pies. Pagan el alquiler y la luz con la Asignación Universal por Hijo, pero no les queda para comer. Se fueron caminando hasta El Pantanillo a buscar trabajo, pero ven el aspecto del hombre y lo descartan. El Aconquija habló con la mujer, que además es mamá de 3 niños.

El hombre se llama Jorge Varela. Dayana es la pareja de Jorge. Hace un tiempo largo que padecen la pobreza en la Capital de Catamarca. “Pido que me ayuden, ya no sé dónde pedir ayuda. Nos cansamos de ver pasar gestiones de gobiernos y nunca nos dieron una mano. Se cansaron de prometernos ayuda, que nos darían una vivienda o trabajo, nunca cumplieron, hace 9 años esperamos una respuesta de esas promesas” le dijo la mujer a El Aconquija.

“Mi marido con 32 años pesa 39,800 kilos, con serios problemas de salud y sin trabajo por el estado en que se encuentra, 3 hijos. El único ingreso es de la AUH con el que pagamos un departamento muy precario, pero cómo hago para salir adelante y darle comer a los chicos si todo se nos va en alquiler y servicios”, comentó Dayana sobre la preocupante situación sanitaria y laboral de la familia.

“Alquilamos, pero cada 6 meses suben el alquiler, necesitamos ayuda urgente. Mi esposo quedó sin trabajo no consigue por su estado físico. Este anémico está mal, muy mal con lo que nos está pasando. A mí también me afectó. Yo soy hipertensa y sufro del corazón. De este lugar tenemos plazo para irnos hasta fin de año. Necesito que me ayuden por favor que el gobierno no me dé vuelta la cara, haré pública las fotos para mostrar cómo estamos y cómo vivimos hasta encontrar una respuesta no tenemos ayuda de nadie, por favor”, expresó la mujer entre lágrimas.

Todos los años se mudan y tiene que rogarles a los dueños para acceder al alquiler. Comentó que salen casi todas las mañanas a buscar infructuosamente. Incuso se fueron caminando hasta El Pantanillo donde dejaron currículum, pero lo ven y no lo quieren tomar por el estado en el que está el hombre. “Así como lo ven en las fotos, así está mi marido” dijo la mujer advirtiendo que van a tener que llevar el lamentable cuadro a la plaza principal o a Casa de gobierno para sensibilizar a los políticos. Así mismo, dejaron un número de teléfono para aquel que pueda darles una mano: 3834877294.