El espacio de Juntos por el Cambio se reunió con los empleados del Hospital Malbrán. El encuentro contó con la presencia de los legisladores y candidatos a diputados más los médicos y el personal del nosocomio. Además, se permitió que la oposición se informe sobre las necesidades que tienen los profesionales junto a la preocupación por el futuro cierre de la institución sanitaria.



Por su parte, el candidato a diputado provincial Alfredo Marchioli, señaló que el gobernador Jalil está en medio de un conflicto entre la salud pública y sus intereses económicos en los Hospitales privados. Además, se comprometió a sostener hasta las últimas consecuencias al Malbrán. Asimismo, aseguró que la pandemia todavía no terminó por lo que es necesario que el nosocomio siga brindando su servicio.





Asimismo, añadió que el personal de salud hizo un enorme sacrificio. Además, dijo que los médicos tienen una carga emocional muy grande y que está vinculada a todo el esfuerzo y trabajo incesante que han hecho durante todo este tiempo. Por otro lado, la diputada Juana Fernández dijo que la decisión que el Gobernador toma ha logrado una incertidumbre y desolación en los héroes que tanto han aplaudido.





La oposición en defensa de los médicos

Siguiendo con la línea de sus declaraciones, Fernández, prometió seguir trabajando para revertir la situación y que las prioridades que tenga Gobierno sean conforme al personal que estuvo a la altura de las circunstancias durante todo el confinamiento. Asimismo, aseguró que no es cuestión de barajar y dar de nuevo las cartas cuando todavía no hay científicamente algo que implique que el COVID-19 no está más. Por otro lado, Patricia Breppe afirmó que desde su espacio político, consideran que el Hospital Malbrán es un símbolo de la resolución de la pandemia.



A fin de cuentas, Breppe dijo este encuentro dejó al descubierto la insensibilidad del Gobierno en no darles una respuesta a quienes con mucho esfuerzo, vocación y coraje salvaron tantas vidas. Además, los candidatos de Juntos por el Cambio añadieron de forma unánime que la voluntad de los médicos del nosocomio sigue contribuyendo a un servicio de salud pública de calidad.