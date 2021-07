PASO 2021: Patricia Breppe irá con Juntos por el Cambio por una banca en Diputados

Las horas previas al cierre de listas suele tornarse un tanto complejo, en algunos sectores las aguas comienzan a calmarse y en otro las sogas se tensan. En el caso del sector de la oposición encabezado por senador nacional Oscar Castillo, se ha comenzado a cerrar la propuesta de cara a las PASO 2021. Es así que se ha confinado que la decana de la Facultad de Humanidades, Patricia Breppe irá con Juntos por el Cambio por una banca en Diputados.

De esta manera, dando representación en las listas a las mujeres radicales Patricia Breppe irá a la par de Daniel “Telchi” Ríos por una banca nacional. Cabe resaltar que convencerla a lanzarse a la carrera política no ha sido tarea fácil, ya que la precandidata a diputada nacional no había disputado más que elecciones universitarias. Asimismo, puede decirse que esta propuesta fue resultante de la estrategia desplegada entre el diputado Francisco Monti y el rector de la UNCA, Flavio Fama.

Además, es precisa la presencia de esta figura, ya que da cuenta de los pedidos de las mujeres radícales por que se repete la igualdad de género en las listas de estas PASO 2021. “Hoy, pensamos que es tiempo de propiciar real protagonismo y poner en marcha el andamiaje de nuestro trabajo para promover precandidatas que nos representen con el consenso de todas, o de la gran mayoría”, manifestaron desde la agrupación Ramonas Atrevidas.

Mientras que se define parte del escenario de las PASO 2021, otra parte se complica

El escenario electoral a horas del cierre de listas paras estas PASO 2021 ha comenzado a complicarse e intensificarse. Según ha transcurrido, el presidente de la Unión Cívica Radical Francisco Monti ha tenido intenciones de proscribir al intendente y aspirante a senador nacional Daniel “Telchi” Ríos. Esto ha generado un quiebre más dentro de Juntos por el Cambio, y llevó a que el mandatario belicho salga al cruce y manifieste: “No me pueden discriminar de esa manera”.

El cruce se ha desatado ante la falta de título universitario del intendente, cosa que ha puesto al presidente de la UCR en duda sobre sus capacidades para aspirar a la banca en el Senado. “Me dolió y me hirió mucho que el diputado Francisco Monti tenga las intenciones de proscribirme”, expresó frente a la información que ha trascendido. “O sea, no puedo ser radical si no soy universitario. Yo no quiero militar en un partido así” agregó en este sentido.