Los productores de Tinogasta se manifestaron con un grupo de vecinos

Los productores de Tinogasta, Elio Carrizo y Maria Castillo, se manifestaron con un grupo de vecinos. Luego de mostrar su oposición, respecto a decisiones administrativas, aseguraron que el municipio quiere hacer cambios de división con tal de no solucionar el problema. Desde hace 50 días, afirmaron que sus plantaciones no tienen nada de agua.



Respecto a ello, Carrizo afirmo que: “No queremos que se modifique el sistema de riego, porque el señor Bravo quiere hacer un cambio tomas a sección. Estamos así hace 60 días y no hemos regado, y el mal manejo que hacen nos lleva a este problema. Hay regantes que funcionan dos o tres veces en mes y mientras nosotros estamos así hace dos meses y vamos a reclamar nuestros derechos.”





De acuerdo a la reunión que tuvieron con los funcionarios del municipio en Tinogasta, aseguró que: “No tiene ningún tipo de solución, porque no conocen el sistema de riego. Nos hablan de una forma, y nosotros la vivimos de otra porque somos los conocedores y regantes de hace 45 años. Y nos quiere hacer creer que, pasando a una sección, que es la segunda, que nos mejorarían”.



Los obligan a que produzcan sin disponer de agua

Por su parte, Castillo afirmó que: “Ahora, tenemos que esperar un mes más a que esto se normalice, mientras ¿Qué va a pasar con la producción de nosotros?. Nosotros producimos tomates, berenjenas, zapallito verde y hemos hecho plantaciones de cebolla y lo único que necesitamos es el agua. Por otro lado, recalcó que: “Te están pidiendo que produzcas, que plantes y si no lo haces es porque sos un vago, y tenés a tus hijos trabajando en una finca, terminas perdiendo tu producción porque no tenés agua.”



Carrizo, dijo que: “Ellos aducen que la solución la tendríamos en esta semana posiblemente”. Además, aseguro que: “Llegarían hacer una prueba piloto agregando esa toma de agua que está en cuestión”. Asimismo, concluyó diciendo que: “El manejo es malo, no sé si hay una preferencia con algunos productores seguramente lo haya, por algo de descompagina nuestro sistema de riego.”