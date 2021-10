OSEP Catamarca: padres reclaman por la cobertura psicomotricistas para sus hijos con discapacidad

En el día de hoy, se inició el reclamo de aquellos padres que pelean por una cobertura plena de psicomotricistas para sus hijos con discapacidad. La marcha, se inició frente al edificio de OSEP Catamarca. Además, afirmaron que continuarán con la manifestación si no obtienen solución alguna.



Por su parte, los padres aseguraron que las psicomotricistas actúan bajo el Nomenclador Nacional Resolución 12/2021 que resuelve el pago por el servicio con el nombre prestación de apoyo. Asimismo, uno de manifestante aclaró bajo ese concepto que la obra social reconoce el trabajo que ellas hacen, debido a que en el país no están operando y no han firmado convenios con los privados. Pero, aseguró que aun así trabajan y le pagan en esas condiciones.



Sin embargo, el Nomenclador aseguró que el costo por cada sección es de 1.035,10 pesos y por las 8 secciones correspondientes son $8.280,80. Además, afirmaron que en la provincia se está avanzado mucho respecto a las psicomotricistas. Al parecer firmarán un convenio con la OSEP Catamarca. Pero, aclaran que el problema por el cual realizaron dicho acuerdo es que la obra social les quiere pagar 350 pesos y por las 8 secciones, 2800.



Debido a ello, el Nomenclador aclaró que los padres que tienen hijos discapacitados deberán pagar una diferencia de 5.480,80. Además, dijeron que el monto de $2.800 por 8 secciones que abona la obra social, lo hace desde el 2019 y hasta el día de la fecha no han mejorado el pago, de igual manera, se le costea a la modalidad de maestra integradora, el pago es por reintegro.



Sin soluciones por parte de la obra social

Asimismo, aclararon que la obra social demora la aprobación de la cobertura por el pago de reintegro a las psicomotricistas. Aseguran que, hay papás que desde el mes de marzo les están pagando a las especialistas y OSEP. Pero, que no han pagado a nadie por esta prestación.



A modo de conclusión, dijeron que no ven la voluntad de la obra social por mejorar la oferta. Además, sostienen que los padres siguen pagando los platos rotos de esta insensibilidad por parte de la OSEP. Para cerrar, hicieron hincapié en que de no tener una solución a este reclamo volverán hacer una marcha, pero esta vez en la casa del mandatario Raúl Jalil.